Thí sinh Got Talent bị bỏng vì uống nhầm axit

Chàng trai Trần Tấn Phát gặp tai nạn khi trình diễn màn ảo thuật tại đêm bán kết 4, diễn ra tối 11/1.

Thí sinh Tấn Phát với nghệ danh là TaPi từng biểu diễn màn ảo thuật nuốt kim thành công tại vòng loại, gây ấn tượng mạnh với khán giả. Trong đêm bán kết 4 Vietnam's Got Talent diễn ra tại TP HCM, anh tiếp tục chọn một tiết mục có độ rủi ro, mạo hiểm cao. Giữa 5 cốc nước có màu sắc giống hệt nhau, trong đó có một cốc đựng axit, nam thí sinh phải chọn uống đúng những cốc nước an toàn.

Biết có thể gặp rủi ro nhưng thí sinh Trần Tấn Phát vẫn quyết định biểu diễn màn uống 5 cốc dung dịch lẫn một cốc axit.

Trước khi biểu diễn, Tấn Phát mời giám khảo Huy Tuấn lên sân khấu để tráo 5 cốc nước với nhau. Sau đó, anh chọn uống từng cốc dung dịch. Nam thí sinh chia sẻ, nhiều người từng chơi trò mạo hiểm này và có kết cục không tốt đẹp, thậm chí ảnh hưởng tới tính mạng. Lời cảnh báo của Tấn Phát càng khiến khán giả hồi hộp xen lẫn phấn khích, hào hứng chờ đợi anh trổ tài.

Sau cốc nước đầu tiên an toàn, đến cốc thứ hai, vừa uống một ngụm nhỏ, Tấn Phát đã lập tức đặt cốc xuống bàn và nhổ dung dịch vừa uống ra. Mặt anh biến sắc, khiến giám khảo và khán giả lo lắng. Tuy nhiên, sau đó, chàng trai trẻ vẫn cố gắng thực hiện hết màn trình diễn, uống toàn bộ số cốc nước còn lại. Điều đó khiến khán giả nhận ra, anh đã chọn nhầm cốc axit trong lần nhấp môi thứ hai. Khi đứng nghe các giám khảo nhận xét về tiết mục của mình, nam thí sinh cố giữ bình tĩnh nhưng liên tục bặm đôi môi bị bỏng đã chuyển màu tái nhợt, giấu vẻ đau đớn.

Chàng trai trẻ nhờ giám khảo Huy Tuấn lên trợ diễn, tráo các cốc dung dịch trước khi anh chọn uống từng cốc mà mình cho là an toàn. Không may, anh gặp tai nạn, uống đúng cốc axit nên bị bỏng môi.

Trước đêm thi, Tấn Phát từng chia sẻ, anh cảm thấy khá lo lắng, hồi hộp cho phần trình diễn mạo hiểm của mình nhưng vẫn quyết định thực hiện vì muốn gây ấn tượng mạnh với khán giả. Chàng trai trẻ đã tập luyện những thể loại ảo thuật mạo hiểm suốt hai năm qua để dự thi Vietnam's Got Talent.

Sau đêm thi, Tấn Phát được bác sĩ chăm sóc. Nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết, nam thí sinh bị bỏng nhẹ ở môi nhưng may mắn chưa nuốt axit vào nên không gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, vẫn có thể nói chuyện bình thường được.

Tấn Phát vào viện kiểm tra vết bỏng ngay sau chương trình. Rất may bỏng nhẹ và không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Anh vui vẻ pose hình cũng với một bạn lái xe.

Một nhân viên PR của chương trình đăng hình Tấn Phát ở bệnh viện với tình trạng khỏe mạnh và trấn an mọi người. Cô viết: "Giờ thì chắc chắn là mình cần đi ngủ, đã là một ngày rất dài và xui sao mình lại không ăn uống gì vào buổi chiều, may mà bạn ấy chỉ bỏng rất nhẹ và có thể cười vui vẻ mà miệng không quá đau khi gần nửa đêm ở bệnh viện mình còn đùa được là may mà chị không đau bao tử chứ không người được cấp cứu lại là chị chứ không phải em.

Mọi người yên tâm nhé, T. cũng đã quyết định vô bệnh viện gặp bạn ấy cho thật yên tâm và đã yên tâm ra khỏi khuôn viên bệnh viện đó đêm qua".

Video Trần Tấn Phát gặp tai nạn tại bán kết 4 VN's Got Talent: