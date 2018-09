Thí sinh 'Chinh phục đỉnh cao' được cơn mưa điểm 10

Bùi Anh Tuấn chọn ca khúc nổi tiếng 'You raise me up', trình bày theo phong cách bán cổ điển. Đây có thể xem là tiết mục ít mang hơi hướng opera nhất trong đêm, bù lại Bùi Anh Tuấn lại được đánh giá cao nhờ biết cách thổi hồn vào ca khúc.