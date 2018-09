Thí sinh 'Bước nhảy' 17 tuổi làm khán giả 'phát cuồng'

Hai gương mặt nhỏ tuổi nhất của 'So you think you can dance' được cổ vũ nồng nhiệt với màn nhảy dân vũ châu Phi trong Gala 2 tối 20/10.