Thí sinh bỏ về sau khi giám khảo tỏ thái độ căng thẳng

Hoàng Minh, diễn viên kịch câm 23 tuổi nói: 'Hoặc lọt vào, hoặc sẽ rớt chứ không thử thách thêm'.

Tối 27/9, tập 4 vòng Audition cuộc thi Thử thách cùng bước nhảy lên sóng với nhiều tình huống bất ngờ. Thí sinh Hoàng Minh, diễn viên kịch câm 23 tuổi đến từ Bình Thuận khiến giám khảo và khán giả truyền hình ngỡ ngàng bởi sự tự tin thái quá về bản thân.

Hoàng Minh thể hiện phần thi của mình là màn nhảy popping. Từ đầu, anh đã cho thấy sự tự tin khi trả lời giám khảo rằng sẽ pha trộn kịch câm vào tiết mục ở vòng sau, còn thời điểm này không cần thiết. Thế nhưng, sau khi Hoàng Minh thi xong, các giám khảo không đánh giá cao.

Hoàng Minh tỏ ra tự tin thái quá khiến các giám khảo khó chịu.

Biên đạo Việt Max cho rằng tiết mục chỉ mang tính giải trí chứ kỹ thuật không nhiều. Kiện tướng Chí Anh không vội nhận xét mà cho Hoàng Minh tự đánh giá về phản ứng của khán giả sau màn trình diễn. Hoàng Minh không ngại khẳng định: "Theo cảm nhận thường ngày đi diễn của em, em thích thì mọi người dưới đây đều thích". Tuy nhiên, Chí Anh thẳng thừng: "Đối với anh thì em không đủ để thử thách thêm".

Giám khảo John Huy Trần đồng quan điểm với Chí Anh khi nhận định phong cách của Hoàng Minh phù hợp với chương trình, nhưng thí sinh chưa nhảy múa nhiều. Sau khi nghe giám khảo Tuyết Minh gợi ý, John Huy Trần đồng ý cho Hoàng Minh tham gia phần thử thách thêm. Song, điều bất ngờ là Hoàng Minh lập tức từ chối. "Em đã nói trước rồi, khi tới đây một thì lọt vào trong, không thì rớt. Em không thử thách thêm".

Giám khảo John Huy Trần thay đổi ngay thái độ với thí sinh. Anh căng thẳng: "Nếu em không chấp nhận thử thách thêm thì đi về đi". Giám khảo dứt lời, Hoàng Minh nói cảm ơn ngắn gọn và bước xuống sân khấu. Đây là trường hợp đầu tiên của So you think you can dance phiên bản Việt sau 3 mùa lên sóng khi một thí sinh thẳng thắn từ chối đề nghị của ban giám khảo (xem video).

Ngoài tình huống căng thẳng này, tập 4 của chương trình chứng kiến nhiều thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Vũ Quốc Vinh Eric là chàng trai lai Pháp năm nay tròn 20 tuổi. Cách đây 5 năm, anh bị phát hiện ung thư máu. Trong lúc tuyệt vọng, anh được một người bạn đưa đi học nhảy. Nhờ vậy, anh sống vui khỏe hơn để chiến đấu với căn bệnh hiểm ác. Tuy có tinh thần thi đấu rất tuyệt vời, Eric không được giám khảo đánh giá cao về bài thi nên phải ra về. Giống Eric, một chàng trai khác bị tự kỷ cũng đầy nhiệt huyết khi đi thi nhảy nhưng bị loại vì chưa đủ năng lực.

Nguyễn Đình Bảo Bảo chinh phục người xem nhờ sự hồn nhiên và tinh thần vượt lên số phận.

Trong các thí sinh đang mang trong mình bệnh hiểm nghèo, Nguyễn Đình Bảo Bảo khiến giám khảo và khán giả rung động bởi sự hồn nhiên. Chàng trai 21 tuổi hiện là vũ công của vũ đoàn Phương Việt, đang bị bệnh suy giãn tĩnh mạch nên phải thường xuyên mang đôi tất y khoa. Anh đã thích nghi với bệnh được hai năm và luôn tạo cho người đối diện cảm giác anh như một người bình thường. Màn trình diễn ballet của Bảo Bảo nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ giám khảo và anh đã nhận được vé vào Bán kết (xem video).

Vòng thi ở khu vực TP HCM khá sôi động khi có sự xuất hiện của một vài thí sinh đặc biệt như S.T - thành viên nhóm nhạc 365, rapper - beat boxer Mr. T... Cả hai đều có những tiết mục thú vị chinh phục được các giám khảo nổi tiếng.

Tuần tới, tập 5 của chương trình mang đến những diễn biến đầu tiên của vòng Bán kết. Xem lại video toàn bộ tập 4 tại đây.

Hàn Quốc Việt