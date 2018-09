Thí sinh bị viêm màng não khóc nức nở trên vai Thu Minh

Cô sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân Đỗ Hồng Trà My hát 'Lay me down'. Cô thể hiện chưa tốt ca khúc vì quá run và căng thẳng trước các giám khảo. Tuy bị ca sĩ Bằng Kiều nhận xét là có phần trình diễn 'hoàn toàn ngớ ngẩn' nhưng Trà My vẫn được đi tiếp nhờ giọng hát nồng ấm, giàu cảm xúc (xem video).