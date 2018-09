Thí sinh 16 tuổi tỏa sáng tại 'Thử thách cùng bước nhảy'

Đêm thi tối 15/11 của 'Thử thách cùng bước nhảy' chỉ còn lại 14 thí sinh. Bằng các bài thi theo cặp, họ tiếp tục đua tài để chinh phục giám khảo và khán giả truyền hình. Nổi bật trong đêm thi là cặp đôi Chu Lê Vi Anh - Tấn Huy. Tiết mục nhảy đương đại trên nền nhạc 'Don't let me go' kể về tình yêu mù quáng của một cô gái ngoan hiền với chàng trai quậy phá. Vì bạn trai, cô gái đã quên đi cái tôi và biến bản thân trở nên giống với chàng trai.