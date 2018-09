Thí sinh 16 tuổi khóc nức nở khi mẹ bất ngờ từ Mỹ về

Thí sinh Phạm Chí Huy trình bày ca khúc 'Stay with me' da diết, nồng nàn. Thanh Lam khen Chí Huy hát hay nhưng những nốt cao nghe hơi 'non'. Chí Huy nói, có mẹ đi theo nên anh 'sợ'. Thanh Lam khuyên Chí Huy nên tìm một người thầy để phát huy giọng hát. Anh vẫn được các giám khảo cho đi tiếp vì là nhân tố khá bí ẩn (xem video).