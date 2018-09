The Men phát hành album mới ở Australia

Nhóm chọn xứ sở chuột túi để ra mắt album vì đây là nơi nhóm thường xuyên lưu diễn.

The Men vừa ra mắt album mới gồm hai ca khúc mang màu sắc trầm buồn, đầy hoài niệm. Hai ca khúc Ngày em trở về và Tìm về ký ức đều của nhạc sĩ Trịnh Đình Quang, có giai điệu trầm buồn, lời bài hát như lời tự sự về những cuộc tình đã qua, dù không trọn vẹn nhưng để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc.

“Gần một năm nay nhóm chỉ phát hành những ca khúc về tình yêu hạnh phúc nên đây được xem như một sự thay đổi mới lạ. Đây cũng là cách thực hiện lời hứa của The Men với khán giả. Mặc dù là thay đổi nhưng thực chất người hâm mộ vẫn thấy một The Men đầy lịch lãm, sang trọng và nam tính trong các bản ballad quen thuộc vốn đã định hình phong cách như từ trước đến nay”, thành viên Lê Hoàng chia sẻ.

Nhóm The Men.

The Men tiết lộ thêm, Ngày em trở về là album nằm ngoài kế hoạch bởi dự định ban đầu của nhóm là album wedding nhưng do có những thay đổi khá bất ngờ nên nhóm quyết định dời sản phẩm này lại một thời gian. Vì không muốn để khán giả chờ đợi quá lâu nên nhóm đã thực hiện album trong thời gian ngắn bằng tất cả tâm huyết. “Tất cả các album và bài hát của nhóm khi phát hành đều có chung một kỳ vọng đó là được khán giả yêu thích. Nếu không có khán giả thì không thể có The Men như ngày hôm nay và album lần này cũng không nằm ngoài ngoại lệ”.

Đặc biệt, album này được The Men mang sang Australia để phát hành. The Men chọn xứ sở chuột túi là địa điểm phát hành đầu tiên vì nhóm thường xuyên được mời sang đây biểu diễn.

Sau khi trở về từ Australia, The Men sẽ có một tour diễn xuyên Việt để giới thiệu album mới với các khán giả trong nước. Sau đó, nhóm tiếp tục mang album Ngày em trở về sang thị trường Mỹ để giới thiệu với khán giả tại đây. Album wedding của nhóm dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.

Hân Quy