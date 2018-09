The Men chi bộn cho MV quay ở Australia

Hai chàng trai của nhóm tiết lộ, họ đã tiêu tốn gần như toàn bộ số tiền để dành thời gian qua.

18/2 tới, nhóm The Men sẽ phát hành album vol.4 mang tên Khoảng trống để lại. Ca khúc chủ đề cũng đã được nhóm thực hiện MV để ra mắt trong thời điểm này. Đây là sáng tác của nhạc sĩ trẻ Quốc Cường, bạn của thành viên Lê Hoàng. Quốc Cường và Lê Hoàng từng có thời gian là thành viên nhóm nhạc B.O.M nên Quốc Cường hiểu được giọng hát lẫn "chất" mà The Men đang theo đuổi. Đây cũng là ca khúc đầu tiên The Men hợp tác với Quốc Cường.

Tận dụng chuyến lưu diễn ở Australia, The Men không bỏ lỡ cơ hội thực hiện MV Khoảng trống để lại ở đất nước này. MV được đạo diễn Yến Nguyễn và nhà sản xuất Tạ Quang Huy chịu trách nhiệm, với những cảnh quay đẹp lung linh ở thành phố Melbourne.

Hai thành viên của The Men (giữa) và ê kíp thực hiện MV tại Australia.

The Men cho biết, MV tiêu tốn không ít số tiền mà nhóm dành dụm được suốt thời gian qua. Tuy không tiết lộ chi phí cụ thể, nhưng hai thành viên cho rằng khán giả cũng phần nào đoán được nếu nhìn vào những gì The Men đã đầu tư. Họ dùng máy quay với độ phân giải 5K và master 4K, đạt tiêu chuẩn thế giới và là sự lựa chọn hàng đầu của các hãng sản xuất phim lớn. Chưa kể, nhóm còn thuê hệ thống cần cẩu Jimmy Jib Auto Aim, là thiết bị giúp MV có được những góc máy khó cũng như tự động lấy nét.

"Tuy MV tốn nhiều tiền nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng đầu tư để có được những sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất", The Men tâm sự. Hai thành viên luôn biết ơn sự ủng hộ của khán giả khi liên tục đưa những ca khúc của họ lên top bài hát được yêu thích tại các bảng xếp hạng.

The Men gồm hai thành viên điển trai Lê Hoàng và Tiến Dũng. Sau hơn 3 năm thành lập, The Men là nhóm nhạc không quá ồn ào nhưng lại thành công về mặt thương mại. Họ khá đắt show ở cả trong nước lẫn hải ngoại. Nhóm có hàng chục ca khúc hit được giới trẻ thuộc nằm lòng như Nếu là anh, Nếu không phải là em, Làm sao buông tay...

Xem trailer MV "Khoảng trống để lại" của The Men:

Trailer MV 'Khoảng trống để lại' - The Men

Hàn Quốc Việt