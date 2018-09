Thảo Trang Idol khoe vòng eo con kiến trên sân khấu

Diện trang phục bó sát, khoe vòng eo con kiến, cô thể hiện rất nhiều ca khúc trong album như: Đại lộ đón gió, Năm cánh hoa, Về thôi, Tình xa thật xa, Nơi ấy bình yên, Sợ... Cô cũng không quên 'sở trường' hát tiếng Anh qua Listen, Tell me that you love mẹ, She rock, This Love...