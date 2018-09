Thảo Trang cuồng nhiệt diễn cảnh nóng với trai Tây

Sau thời gian tất bật vừa đi diễn vừa chăm sóc con trai lai, Thảo Trang vừa phát hành sản phẩm âm nhạc mới. Ca khúc 'Come and get it' thuộc dòng nhạc Hybrid Trap của nhạc sĩ trẻ Shin Hồng Vịnh được producer Minh Phong hòa âm, phối khí. Đây là dự án được Thảo Trang ấp ủ từ lâu và dồn nhiều tâm huyết thực hiện. Cô diễn cùng Paulo - anh chàng ngoại quốc điển trai.