Thảo Trang: 'Cực khổ mấy tôi cũng không nhận tiền của Phan Thanh Bình'

Từ chối mọi đề nghị hỗ trợ từ chồng cũ, nữ diễn viên chỉ nhờ anh nuôi con gái để tập trung kiếm tiền.

- Sau khi ly hôn với cầu thủ Phan Thanh Bình cuối năm rồi, cuộc sống của chị thế nào?

- Tôi đã khóc liên tục hai tháng khi phải đối mặt với thị phi. Rất nhiều người, thậm chí cả bạn thân của hai vợ chồng, đều nói hôn nhân đổ vỡ là do tôi, rằng tôi cả ngày ở nhà chỉ tô son, dặm phấn, nhàn rỗi quá sinh tật. Hầu như lần nào tôi ra ngoài ăn là phải chịu cảnh người ngồi quanh nhìn mình rồi xì xầm to nhỏ. Có người còn cố tình nói to cho tôi nghe thấy rằng tôi số sướng mà không biết hưởng, rằng cô này cũng phẫu thuật thẩm mỹ, rồi cũng đi làm gái thôi, có gì đâu mà "chảnh"... Thật sự tôi rất đau lòng, chỉ biết khóc chứ không biết làm gì hơn.

Từ khi yêu rồi làm vợ anh Bình, tôi đã phải đối mặt với thị phi nhưng lần này mọi thứ đến dồn dập như một cơn bão khiến tôi suy sụp. Tuy nhiên sau tất cả, tôi vẫn phải mạnh mẽ đứng dậy để còn làm việc nuôi con. Tôi có than khóc cũng chẳng ai cho tiền hay mời tôi làm việc cả. Họ đâu biết tôi dọn ra khỏi nhà chỉ với cái vali quần áo. Có những ngày tôi chỉ còn 50.000 đồng, đủ để đi xe ôm đến trường quay. Cũng không ai biết tôi ăn mỳ tôm triền miên cả tháng vì thiếu tiền sinh hoạt...

Gia đình Thảo Trang - Phan Thanh Bình thời còn mặn nồng

- Chồng cũ hỗ trợ gì cho hai mẹ con chị về mặt tài chính?

- Tạm thời con gái tôi ở với bố. Anh Bình giúp tôi nuôi con, từ sau ly hôn cho đến nay, tôi chưa đóng góp được gì. Hơn thế, anh Bình lúc nào cũng sẵn sàng chu cấp để vợ có một cuộc sống ổn định nhưng tôi từ chối. Bao nhiêu năm anh ấy bao bọc, lo lắng cho tôi như vậy quá đủ rồi, đây là lúc tôi cần phải đi bằng chính đôi chân của mình. Sau khi ly hôn, tôi nhận làm bất cứ việc gì miễn là lương thiện để có tiền, tích lũy một số vốn kha khá rồi kiếm một chỗ ở ổn định và đón con gái về.

- Chị nghĩ sao nếu việc giao con gái cho chồng cũ khiến chị mất thiện cảm hơn trong mắt mọi người?

- Tôi bị lên án rất nhiều khi công bố chuyện để con gái cho chồng cũ nuôi. Những người vốn không ưa tôi nay càng có cớ chửi rủa tôi là bạc bẽo, phó thác con cho chồng để được rảnh rang. Với khả năng tài chính bây giờ, tôi còn chưa lo nổi cho bản thân, huống chi lo cho con gái. Trong khi ở với bố, cháu được hưởng mọi điều kiện vật chất và tinh thần tốt nhất. Tôi cố gắng làm lụng cật lực, hy vọng một năm nữa có thể đón con về ở cùng.

Thời gian đầu khi dọn ra ngoài sống riêng, có những đêm tôi nhớ con da diết. Cả ngày đi quay mệt mỏi không có thời gian nghĩ đến con nhưng đêm về còn một mình trong căn phòng trọ, tôi mới thấm thía sự cô đơn.

- Lý do không hòa hợp trong cuộc sống thường được nhiều người đưa ra khi hôn nhân đổ vỡ nhưng thực tế không hẳn vậy. Trường hợp của chị thì sao?

- Ly hôn là điều cả tôi và anh Bình không mong muốn. Ai cũng nói tôi bỏ anh Bình khi sự nghiệp của anh ấy đang xuống dốc. Thời điểm chúng tôi ly hôn, anh Bình đang làm huấn luyện viên, bình luận viên, lại mở thêm một trung tâm huấn luyện thể thao thì không thể nói sự nghiệp anh ấy xuống dốc.

Thật ra tôi mới là người tay trắng khi ra đi. 6 năm lấy nhau, toàn bộ tài chính trong nhà đều do anh Bình lo, tôi gần như dừng hẳn công việc để ở nhà chăm con. Có những mâu thuẫn trong quan điểm, cách sống tích tụ lâu năm trở thành rào cản lớn trong cuộc sống của hai vợ chồng. Thời gian sống chung, toàn bộ kinh tế một tay anh Bình lo nhưng đổi lại anh ấy thường xuyên vắng nhà. Mọi việc từ mua nhà, sửa nhà đến con ốm đau đi viện, thậm chí hai mẹ con bị tai nạn... cũng chỉ một tay tôi lo. Có những lúc tôi tủi thân muốn khóc khi thấy khoảnh khắc hai mẹ con cần bố nhất thì chồng không có ở bên. Lâu dần, những mâu thuẫn âm ỉ khiến cả hai thấy mỏi mệt và quyết định làm bạn hơn là làm vợ chồng.

Hình ảnh mới của Thảo Trang.

- Trên trang cá nhân, chị thể hiện cuộc sống rất ổn, thậm chí còn khiến người khác hiểu lầm chị có bạn trai mới. Điều này mâu thuẫn gì với những chia sẻ trên?

- Tôi yêu anh Bình từ năm 16 tuổi, rồi lấy nhau, sinh con... Suốt thời gian ấy, có rất nhiều người theo đuổi. Nếu tôi ngã lòng, tôi đã chia tay anh ấy từ lâu chứ không đợi đến bây giờ. Tạm thời tôi không nghĩ đến chuyện kết hôn hay sinh con với ai nữa. Tôi tập trung làm việc để kiếm tiền lo cho hai mẹ con.

Nếu tôi cứ buồn bã, ủ rũ, suy nghĩ nhiều đến mức nhan sắc tàn phai, thử hỏi ai dám mời tôi đóng phim, chụp hình nữa. Mà không có việc, tôi lấy đâu ra tiền để lo cho bản thân và con gái. Khi hai vợ chồng mới chia tay, tôi viết tâm sự lên trang cá nhân mà nước mắt rơi lã chã. Sau đó chị quản lý khuyên tôi không nên thể hiện những gì não nề lên đó. Nó khiến người khác ảnh hưởng tâm trạng khi tương tác với mình. Tôi phải cho thấy tôi khỏe mạnh về cả thể chất và tinh thần, nhà sản xuất mới tin tưởng giao vai.

Hiện cuộc sống của tôi tạm đi vào ổn định. Trong lúc hoạn nạn, có nhiều người quay lưng thì cũng có nhiều người mở lòng với tôi. Có thể họ không giúp đỡ tôi về mặt vật chất nhưng họ giúp tôi vực dậy tinh thần. Tôi có việc đều đều, thu nhập ổn định hơn trước.

Theo VnExpress