Thảo Trang chia tay Bước nhảy hoàn vũ

Sau khi ông xã Phan Thanh Bình rút khỏi cuộc thi vì chấn thương, Thảo Trang cũng bi loại trong liveshow thứ 3.

Xuất thân từ nghề người mẫu, Thảo Trang gặp rất nhiều khó khăn khi tham gia Bước nhảy hoàn vũ mùa thứ năm. Đây cũng là lần đầu tiên cô tiếp xúc với bộ môn khiêu vũ thể thao. Ở đêm thi thứ hai, sau một chấn thương dây chằng đầu gối, Phan Thanh Bình - ông xã Thảo Trang, tiếc nuối chia tay chương trình bởi sức khỏe không thể đảm bảo cho việc tập luyện. Cô cũng không trụ lại được lâu khi 8 đối thủ còn lại của cô đều nổi trội về kỹ thuật. Trong đêm liveshow thứ 3 vào tối 18/1 với chủ đề Đêm nhạc cổ điển, Thảo Trang đã chính thức chia tay cuộc thi vì có tổng điểm thấp nhất đêm thi và lượng tin nhắn bình chọn ít ỏi ở vòng dance-off.

Thảo Trang vui vẻ chia tay chương trình.

Trên sân khấu tối qua, Thảo Trang phải đối đầu với Hoàng Mập và Hữu Long. Cô hóa thân vào nhân vật Hoàng hậu độc ác, chiến đấu với chàng thợ săn qua điệu Tango dồn dập. So với hai liveshow trước, Thảo Trang đã có sự tiến bộ rõ rệt về kỹ năng khiêu vũ. Cô thể hiện rất nhiều động tác nhanh, khó. Đây có thể coi là nỗ lực lớn của cô so với sự lóng ngóng, vụng về, thậm chí không thuộc bài ở đêm thi mở màn. Tuy nhiên, phần khung cơ thể của Thảo Trang vẫn còn lỏng lẻo, gương mặt thiếu cảm xúc, dẫn đến bài thi Tango không lôi cuốn được người xem. Cô chỉ giành được tổng điểm 32,5 từ ban giám khảo. Cùng với điểm sổ ở hai đêm thi trước và lượng tin nhắn bình chọn, Thảo Trang rơi vào nhóm nguy hiểm. Cô phải cạnh tranh ở vòng dance-off với Tim, Trà My để giành tấm vé vào vòng trong. Đáng tiếc ở phần thi dance-off với thử thách nhảy Valse trong vòng một phút, Thảo Trang đã để lộ những điểm yếu. Cả Khánh Thi và Trần Ly Ly đều chỉ ra rằng, phần lưng của Thảo Trang còn yếu, dẫn đến phần thân dưới không thể uyển chuyển theo đúng yêu cầu của điệu Valse.

Dù phải chia tay Bước nhảy hoàn vũ nhưng Thảo Trang không buồn. Cô thừa nhận, dancesport là bộ môn quá khó với cô. Trong suốt thời gian qua, cô đã tập luyện hết mình để cống hiến cho khán giả những màn trình diễn tốt nhất. Cô hài lòng với các tiết mục và không hối tiếc bất cứ điều gì.

Nổi bật nhất trong liveshow 3 tiếp tục là những ứng viên sáng giá Ốc Thanh Vân, Thu Thủy, Ngân Khánh, Hữu Long và Diễm My. Cả 5 nghệ sĩ đều nhận được cơn mưa lời khen từ hội đồng giám khảo, đồng thời có điểm số cao. Với sự tỏa sáng của 5 thí sinh này, giám khảo cũng gặp nhiều áp lực trong việc tìm ra nghệ sĩ xứng đáng nhất cho danh hiệu Quán quân của chương trình.

"Bà mẹ hai con" có tiết mục mạo hiểm, khiến khán giả thót tim.

Ốc Thanh Vân biểu diễn cuối cùng nhưng lại khiến người xem thót tim bởi những pha nhào lộn nguy hiểm trên vai vũ công nước ngoài. Trong vai nàng Carmen khát khao tình yêu và sự tự do, cô quyến rũ bạn nhảy bằng ánh mắt rực lửa qua điệu Tango nóng bỏng. Ở phần kết của bài thi, “bà mẹ hai con” mạo hiểm thực hiện pha nhào lộn trên vai vũ công nam, trong khi anh đứng trên chiếc bàn cao. Các giám khảo đã gần như đứng dậy để vỗ tay cho tiết mục này của Ốc Thanh Vân. Ít người biết, ý tưởng nhảy trên bàn của cô và Atanas mới nảy sinh tại buổi tổng duyệt cùng ngày. Khi được mọi người động viên, góp ý về màn kết trên chiếc bàn, cả hai đã dành vài tiếng đồng hồ để tập luyện. “Trước khi ra sân khấu, tôi đã cầu trời cho cú nhào lộn này thành công”, Ốc Thanh Vân tâm sự.

Giám khảo Hồng Việt không ngớt lời khen dành cho cô về sự liều lĩnh. Anh đánh giá cao việc chọn những động tác khó đưa vào bài thi nhưng Ốc Thanh Vân làm rất tốt dù cô không được khỏe. Suốt một tuần qua, chân tay cô bầm tím vì tập luyện. Phần lưng của nữ diễn viên còn bị tê liệt, đau nhức. Tối qua, trước giờ lên sân khấu, cô đã phải tiêm thuốc giảm đau. Tuy nhiên, cũng như tuần trước, Ốc Thanh Vân quá nhập vai đến mức chưa tiết chế được cảm xúc. Giám khảo Trần Ly Ly khuyên cô nên nén cảm xúc vào trong lòng thì bài thi sẽ hoàn hảo hơn. Ốc Thanh Vân có tổng điểm cao 39, cao nhất đêm thi.

Ngân Khánh cũng khiến người xem không thể rời mắt với bài Rumba điêu luyện.

Đối đầu với diễn viên Cô gái xấu xí ở liveshow tối qua còn có Ngân Khánh và Trà My. Trong khi Trà My lựa chọn hướng đi ăn toàn, chưa dám bứt phá, thì Ngân Khánh lại khẳng định được tài năng qua bài Rumba thăng hoa, say đắm. Cô cùng bạn nhảy kể câu chuyện tình yêu nhuốm màu liêu trai về đôi uyên ương bị hóa đá vì lời nguyền. Biên đạo múa Trần Ly Ly nhận xét, ở Ngân Khánh là sự mong manh, thể hiện đúng ý tưởng và có những điểm dừng, điểm gẫy khúc bất ngờ. Đây là điều khiến Ly Ly xúc động bởi nhiều diễn viên múa chuyên nghiệp chưa chắc làm được như Ngân Khánh. Với bài Rumba xuất sắc, nữ ca sĩ có 38,5 điểm.

Cũng giống như Ngân Khánh, Thu Thủy và Diễm My duy trì phong độ ổn định trong đêm thi tối qua với điệu Valse. Nếu Thu Thủy kể về tâm trạng mong ngóng người yêu ở nơi xa thì Diễm My 9X lại hóa vai nàng geisha ôm mối tình đơn phương với chàng công tử hào hoa. Với hai bài thi dàn dựng tốt về ý tưởng và cảm xúc, các giám khảo đều đồng loạt khen Thu Thủy và Diễm My đã có tiết mục tốt nhất trong 3 đêm liveshow. Cả hai cùng được tổng điểm 38,5.

Thu Thủy biến hóa đa dạng trong mọi thể loại.

Trong số các thí sinh nam, Hữu Long là người đủ khả năng và sức dẻo dai để có thể cạnh tranh với các nghệ sĩ nữ tài năng trong hành trình dài. Tối qua, anh vẫn nhảy Paso doule như hai đêm thi trước, thể hiện hình ảnh người đàn ông bản lĩnh, mạnh mẽ. Giám khảo Trần Ly Ly đặc biệt khen phần khung cơ thể đúng tư thế và phần chân nhảy nhịp nhàng của Hữu Long. Tuy nhiên, vì chưa dám thử thách ở những vũ điệu khác, siêu mẫu chỉ đạt được 37,5 điểm.

Với việc Thảo Trang bị loại, Bước nhảy hoàn vũ 2014 còn lại 8 cặp thí sinh. Ở liveshow tiếp theo, 8 thí sinh sẽ chia làm 4 cặp đối đầu. Theo kết quả về tổng điểm: Ốc Thanh Vân đấu với Hoàng Mập, Thu Thủy - Trà My, Ngân Khánh - Tim và Diễm My - Hữu Long.

