Thảo Trang bị loại dù hát hay, nhảy đẹp

Không nổi trội về chuyên môn nhưng với sự thông minh trong cách chọn bài và dàn dựng, Thủy Top vẫn trụ vững tại 'Tuyệt đỉnh tranh tài'. Tối qua, cô hoá thân làm nữ hoàng Ai Cập trong ca khúc 'Can't get out of my head'. Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho rằng, cô là hình mẫu của nữ ca sĩ giải trí.