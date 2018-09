Thảo My trở thành Quán quân The Voice mùa thứ hai

Với lượng tin nhắn cao, học trò cưng của Đàm Vĩnh Hưng đã chiến thắng 3 ứng viên khác trong đêm chung kết.

Mặc dù 21h15 tối nay (15/12), đêm chung kết The Voice mùa thứ hai mới chính thức diễn ra nhưng từ 20h, khán giả đã đến chật kín Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP HCM). Fans của 4 thí sinh Thảo My, Cát Tường, Hoàng Tôn và Hà My được phân chia ngồi ở 4 khu vực của nhà thi đấu. Họ không ngừng gọi tên các thí sinh khiến không khí khán phòng trở nên sôi động. Ban tổ chức yêu cầu khán giả chỉ vỗ tay chứ không được sử dụng bất cứ dụng cụ hỗ trợ nào để hạn chế tiếng ồn, ảnh hưởng đến chương trình.

Top 4 The Voice mùa đầu tiên thể hiện liên khúc về Giáng sinh cùng Á quân The Voice Mỹ, Terry Mcdermott.

Mở màn đêm chung kết, Hương Tràm, Đinh Hương, Xuân Nghi, Kiên Giang - top 4 của The Voice mùa đầu tiên và Terry Mcdermott (Á quân The Voice Mỹ mùa thứ ba) cùng mang tới không khí Noel bình an với liên khúc Silent Night, Holy Night, Santa Claus Is Coming To Town.

Ngay khi hai MC Phan Anh và Diễm My giới thiệu 4 huấn luyện viên, khán giả tại Nhà thi đấu liên tục gọi tên Đàm Vĩnh Hưng. Lượng fan của Thảo My - học trò Mr. Đàm - cũng áp đảo so với fan của các thí sinh khác. Họ gây náo loạn ở nhiều góc khán đài khi vừa gọi tên vừa giơ cao poster Thảo My để cổ vũ. Mr. Đàm tỏ ra rất hạnh phúc khi học trò được sự ủng hộ nồng nhiệt.

Thảo My hát "Bối rối" của nhạc sĩ Phương Uyên.

Ở phía hậu trường, Cát Tường chia sẻ, cô toàn hoàn thoải mái về tâm lý trước đêm thi quyết định bởi cô đã có thời gian tập luyện ăn ý cùng huấn luyện viên Hồng Nhung. Hoàng Tôn thì cho biết, đi đến chặng đường cuối cùng của cuộc thi là điều may mắn với anh.

Trong đêm chung kết, mỗi thí sinh sẽ trình diễn 3 tiết mục để chinh phục khán giả. Thảo My là thí sinh đầu tiên bước lên sân khấu. Cô thể hiện Bối rối, một bản ballad của nhạc sĩ Phương Uyên. Ở tuổi 16, chưa có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống nên học trò cưng của Mr.Đàm hát ca khúc về tình yêu với tâm hồn trong sáng.

Xuất hiện trên sân khấu, Hà My của đội Quốc Trung khuấy động khán phòng với ca khúc có giai điệu rock máu lửa Giữa đôi bờ xa cách. Đây là một nhạc phẩm của Quốc Trung. Cả khán phòng đã rộ lên những tràng vỗ tay cổ vũ cho Hà My.

Ngay sau phần thi của Hà My là Hoàng Tôn và vị huấn luyện Mỹ Linh. Diva nhạc Việt đặt rất nhiều tâm huyết vào cậu học trò khi chỉ đạo nhóm bè hát phụ đạo cho Hoàng Tôn trong ca khúc Hương ngọc lan, hit nổi tiếng của chị. Khác với Mỹ Linh, anh có cách thể hiện riêng, thổi vào nhạc phẩm sự tươi mới của người trẻ.

Cát Tường vừa hát vừa đánh trống.

Tiếp theo là Cát Tường với bài hát nhạc ngoại do Hồng Nhung viết lời Việt, I don't know. Cô biểu diễn cùng dàn trống và được Hà Linh hỗ trợ. Huấn luyện viên Hồng Nhung ngồi trên ghế nóng liên tục hát theo, thậm chí còn cầm mic hát bè cho học trò.

Ở thử thách tiếp thao, Thảo My bất ngờ chuyển hướng hát dân gian đương đại với Giọt sương bay lên, ca khúc từng gắn liền với tên tuổi của Ngọc Khuê. Không ít người ngạc nhiên về nội lực của cô gái 16 tuổi khi lên đồng với cách hát ả đào. Hai chị em Thiều Bảo Trang - Thiều Bảo Trâm cũng đóng góp vào tiết mục ấn tượng của Thảo My trong vai trò hát bè.

Hoàng Tôn trở lại sân khấu với phong cách trẻ trung, hiện đại thường thấy với Illusion, một sáng tác của chính anh. Tiết mục có sự tham gia của dàn vũ công. Huấn luyện viên Mỹ Linh đã đứng dậy cổ vũ cho học trò.

Với bản lĩnh đã đi hát 10 năm, Hà My của đội Quốc Trung toả sáng trong Rơi của Bảo Lan, một ca khúc có giai điệu khó, đòi hỏi cách xử lý tinh tế. Nhóm 5 Dòng Kẻ đã giúp đỡ thí sinh của đội Quốc Trung.

Cát Tường xuất hiện từ hàng ghế khán giả và cất giọng Xin cho tôi. Cô hát da diết, thăng hoa cùng dàn hợp xướng, đưa khán phòng chìm vào những cảm xúc trong thế giới âm nhạc Trịnh Công Sơn.

Ở thử thách cuối cùng, 4 thí sinh sẽ có màn trình diễn cùng huấn luyện viên của mình. Thảo My và Mr Đàm đã dựng lên một câu chuyện cổ tích khi chọn ca khúc A time for us. Giọng ca trẻ đến từ Nam Định lộng lẫy như một nàng công chúa nhưng giọng hát lại thánh thót.

Mỹ Linh trẻ trung khi song ca cùng Hoàng Tôn.

Cặp thầy - trò Mỹ Linh và Hoàng Tôn hoà giọng say đắm trong hai ca khúc Dành tặng em - Gửi anh. Anna Trương, con gái lớn của nhạc sĩ Anh Quân đã xuất hiện bên nhạc sĩ Hồng Kiên để hát đệm cho tiết mục. Diva nhạc Việt không ngớt lời khen ngợi Hoàng Tôn là ca sĩ, nhạc sĩ đại diện cho âm nhạc Việt Nam trong tương lai.

Huấn luyện viên Hồng Nhung và Cát Tường vừa đánh đàn guitar vừa hoà giọng trong liên khúc Papa. Cả hai cùng diện trang phục trắng. Trong khi chị Bống đằm thắm trong bộ đầm gợi cảm, Cát Tường lại cá tính với vest.

Màn trình diễn cuối cùng trong đêm chung kết là của Quốc Trung và Hà My với True Colors của Phil Collins. Vị huấn luyện "đầu trọc" cũng trổ tài chơi piano và thể hiện giọng hát trong tiết mục này. Vốn không có lợi thế về ca hát nên đây là lần hiếm hoi Quốc Trung khoe giọng trước hàng triệu khán giả. Ca khúc được phối khí mới và hoàn toàn khác so với bản gốc. Phần rap của Suboi cũng tạo nên sức cuốn hút của bài hát.

Hình ảnh đẹp của thầy - trò Hồng Nhung và Cát Tường.

Kết thúc phần thi của 4 thí sinh, cả 4 vị huấn luyên viên cùng bày tỏ suy nghĩ về các học trò. Mỹ Linh nói, chị không hề hồi hộp, căng thẳng trong đêm chung kết bởi chị có cảm giác như đi chơi vì được thăng hoa cùng học trò trên sân khấu. Chị hạnh phúc được ngồi trên ghế nóng của cuộc thi. Nhờ tiếp xúc với các thí sinh mà tâm hồn chị tươi mới hơn. Chị yêu tất cả thí sinh trong đội mình và cả những đội khác.

Không nhận xét về bất cứ tiết mục nào, Quốc Trung nhường phần đánh giá cho khán giả bởi họ mới là người quyết định. Anh hài hước nói, các vị huấn luyện không hề đá xoáy nhau mà điều đó chỉ nhằm mang lại sự giải trí cho khán giả. Cả anh và 3 huấn luyện viên khác khi đến với cuộc thi đều có mục đích muốn tạo ra sự khác biệt cho những tài năng âm nhạc trẻ.

4 thí sinh hạnh phúc trước những lời khen của 4 vị huấn luyện viên.

Mr Đàm dành nhiều lời ưu ái cho Thảo My bởi anh phát hiện ra ở cô bé 16 tuổi có nhiều yếu tố để trở thành ngôi sao trong tương lai. Anh muốn hỗ trợ cho học trò cưng trong suốt con đường âm nhạc. Đàm Vĩnh Hưng cũng khen Cát Tường và Hoàng Tôn, hai cá tính đặc biệt của cuộc thi năm nay.

"Trưởng khoa ăn nói" Hồng Nhung tự hào về Cát Tường. Chị cho rằng, không ai có thể nghĩ, ở mùa trước, Cát Tường chỉ đến cuộc thi để đệm đàn cho bạn, nhưng ở mùa thứ hai, cô lại là nhân tố nổi trội khi hát những ca khúc do mình sáng tác. Hai màn trình diễn trong đêm nay của Cát Tường rất giàu cảm xúc nhưng không quá dàn trải và được kiểm soát bằng lý trí. Chị Bống hoàn toàn hài lòng về học trò cưng.

Sau phần trình diễn của Terry Mcdermott với các thí sinh The Voice, MC Phan Anh đã công bố người chiến thắng trong mùa thứ hai của cuộc thi. Đó là giọng ca 17 tuổi Vũ Thảo My của đội Đàm Vĩnh Hưng. Đây là kết quả không gây bất ngờ và được đông đảo cư dân mạng dự đoán từ trước. Ở những đêm liveshow trước, cháu gái của siêu mẫu Vũ Thu Phương từng sở hữu lượng tin nhắn áp đảo so với nhiều thí sinh khác. Ngoài sự cổ vũ bằng tin nhắn của người thân, bạn bè, Thảo My còn được fans của Đàm Vĩnh Hưng bình chọn nhiệt tình.

Khi được xướng tên Quán quân, Thảo My khá bất ngờ. Huấn luyện viên của cô từ vị trí ghế nóng đã lao lên sân khấu bế bổng học trò cưng. Mẹ và dì của Thảo My (siêu mẫu Vũ Thu Phương) cũng lên chúc mừng giọng ca 17 tuổi. Với kết quả này, không ít người tỏ ra tiếc nuối cho Vũ Cát Tường bởi cô mới là nhân tố ấn tượng nhất trong suốt mùa giải năm nay. Cát Tường cùng Hà My, Hoàng Tôn đồng hạng ngôi Á quân The Voice mùa thứ hai.

Thảo My trở thành Quán quân The Voice mùa thứ hai nhờ sự bình chọn của khán giả.

Sau 7 tháng phát sóng, The Voice 2013 sắp khép lại với cuộc tranh tài của 4 thí sinh: Vũ Thảo My, Vũ Cát Tường, Hà My và Hoàng Tôn. Những gương mặt này đã vượt qua hàng nghìn thí sinh cả nước ở vòng sơ khảo và tham gia các vòng thi gay cấn Giấu mặt, Đối đấu, Đo ván và 10 đêm liveshow. Trong số 4 ứng viên, Vũ Thảo My của đội Đàm Vĩnh Hưng là giọng ca nhỏ tuổi nhất. Cô mới 17 tuổi nhưng lại sở hữu tiếng hát đầy nội lực và mạnh mẽ. Riêng đội của Hồng Nhung, Vũ Cát Tường với cá tính âm nhạc riêng biệt không chỉ được chị Bống ưu ái mà cũng giành được cảm tình của đông đảo công chúng. Hoàng Tôn trong đội Mỹ Linh lại có phong cách hiện đại, phù hợp với thị hiếu của giới trẻ. Còn Hà My của đội Quốc Trung với kinh nghiệm 10 năm đi hát nên có cách xử lý ca khúc khá điêu luyện.

Hàn Quốc Việt - Quỳnh Như

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng