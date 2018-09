Thảo My là cô gái nhút nhát

Mẹ của Quán quân The Voice 2013 tiết lộ, cô chưa bao giờ đi đâu xa gia đình.

Tối 15/12, sau giây phút đăng quang, Thảo My và 3 Á quân Giọng Hát Việt mùa thứ hai có buổi họp báo ngắn. Khác với vẻ tự tin cùng phong cách biểu diễn hết mình trên sân khấu, ngoài đời Thảo My khá rụt rè. Cô gái 16 tuổi trông run rẩy trong lần đầu ngồi trả lời phỏng vấn trước hàng chục phóng viên.

Thảo My và 3 Á quân Giọng Hát Việt 2013 có buổi họp báo ngắn sau đêm chung kết 15/12.

Thảo My chia sẻ, cô đã cố gắng hết sức trong đêm chung kết nên cảm thấy hài lòng với những phần trình diễn của mình, dù vẫn có ý kiến cho rằng cô chưa thực sự xuất sắc. Để có được những phút ngắn ngủi tỏa sáng trên sân khấu, Thảo My không quên sự chỉ bảo, giúp đỡ của các thầy cô trong thời gian qua. Cô hy vọng, những gì mình thể hiện không làm phụ lòng mọi người.

Thảo My chưa có kế hoạch cụ thể về việc phát triển sự nghiệp âm nhạc, vì mọi thứ đến với cô và gia đình quá bất ngờ. Học trò Đàm Vĩnh Hưng nghĩ, nếu ở lại Sài Gòn sẽ tốt cho công việc ca hát, nên nếu được chọn lựa thì cô sẽ ở lại đây. Tuy nhiên, cô vẫn chờ sự thông qua của bố mẹ và những người thân. Trước mắt, Thảo My định tiếp tục việc học vào năm tới, song song đó là tung ra một số sản phẩm âm nhạc thay lời cảm ơn đến khán giả đã ủng hộ mình.

Trong cuộc họp báo ngắn ngủi, Thảo My dành những lời tốt đẹp cho huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng. Từ trước đến nay, cô thấy Mr. Đàm luôn dạy cho mình những điều tốt, nên hai thầy trò sẽ rất dễ dàng trong việc kết hợp với nhau thời gian tới. Về phía "ông hoàng nhạc Việt", anh nghĩ, sự "hung dữ" của mình như yếu tố cần thiết để bổ sung, bù đắp lại vẻ hiền lành, ngây thơ của Thảo My. Nhờ vậy, anh sẽ tiếp sức cho học trò được nhiều hơn.

Trước chiến thắng của Thảo My, huấn luyện viên Mỹ Linh cũng dành cho cô những chia sẻ đầy thiện chí. Theo huấn luyện viên này, Thảo My mới 16 tuổi nhưng là một giọng hát tiềm năng và nhiều cảm xúc. Mỹ Linh tin vào sự lựa chọn của khán giả, dù trong đêm chung kết Thảo My không phải là người biểu diễn thuyết phục nhất. Diva cho rằng, có thể khán giả đã nhìn thấy một giọng hát của tương lai. Về cá nhân Mỹ Linh, chị yêu thích giọng hát của Thảo My, không chỉ vì cô hát hay mà còn là đồng hương Nam Định và "giỏi hơn cả các chị khi bằng tuổi em".

Đàm Vĩnh Hưng nghĩ rằng, sự 'hung dữ' của anh sẽ bù trừ cho vẻ hiền lành của học trò. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Mẹ và dì của Thảo My - cựu siêu mẫu Vũ Thu Phương - không giấu được hạnh phúc khi cô gái nhỏ nhắn đã chinh phục được hàng triệu khán giả truyền hình. Mẹ Thảo My tâm sự, khi MC xướng tên con gái, bà rất vui và xúc động. Bà dự định, sẽ để Thảo My ở lại Sài Gòn chơi vài ngày, sau đó đưa con về quê để tiếp tục việc học. Hiện, Thảo My đã bảo lưu kết quả lớp 10 chuyên Anh tại trường chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định. Mẹ Thảo My muốn con gái học xong lớp 12 rồi sẽ tính tiếp con đường âm nhạc của cô. Trong trường hợp Thảo My thích vào Sài Gòn phát triển sự nghiệp, gia đình sẽ tạo điều kiện.

Trong mắt bà, Thảo My là đứa con gái nhút nhát, rất ngại giao tiếp trước đám đông. Hàng ngày, cô chỉ đi học rồi về nhà chứ chưa bao giờ đi xa. Đó là lý do lúc nào bà cũng ở bên cạnh Thảo My để động viên tinh thần cho con. Bà cũng tiết lộ thêm, Thảo My chưa từng học qua trường lớp về âm nhạc, mà hát hoàn toàn bằng bản năng. Từ nhỏ, Thảo My rất thích ca hát nên lúc nào cũng hát vang nhà. Vì vậy, cả gia đình quyết định đăng ký cho Thảo My thi The Voice để cô thỏa mãn đam mê của mình. Không ngờ, Thảo My lại trở thành Quán quân Giọng Hát Việt mùa thứ hai.

Chung kết The Voice 2013 khép lại tối 15/12 sau 7 tháng phát sóng với chiến thắng thuộc về Vũ Thảo My. Trong đêm này, Thảo My trình diễn 3 ca khúc, trong đó có một bài nhạc trẻ, một dân gian đương đại và một tiếng Anh. Ba thí sinh còn lại gồm Vũ Cát Tường, Hoàng Tôn và Hà My cùng giành ngôi Á quân.

Hàn Quốc Việt