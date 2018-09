Thành viên Modern Talking trở lại Việt Nam làm show dịp 8/3

Thomas Anders và ban nhạc của anh sẽ có đêm nhạc riêng vào ngày 7/3 tại Hà Nội.

Cuối năm 2016, thành viên của ban nhạc huyền thoại Modern Talking từng có hai show diễn cháy vé với gần 10.000 khán giả ở Hà Nội. Người yêu nhạc thập niên 80 đã vô cùng thích thú bởi được nhún nhảy và hát theo những ca khúc hoài niệm như You’re My Heart, You’re My Soul; Brother Louie; Cheri Cheri Lady; No Face No Name No Number... Vào dịp 8/3 tới, Thomas Anders sẽ trở lại thủ đô để thực hiện đêm nhạc riêng như một món quà dành tặng cho khán giả. Chương trình Modern Talking ft Thomas Anders & Band 2018 được tổ chức vào ngày 7/3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia sẽ có format hoàn toàn mới so với hai năm trước.

Thomas Anders trong lần đầu đến Hà Nội biểu diễn vào cuối năm 2016.

Thomas Anders hát 'Cheri Cheri Lady' tại Hà Nội năm 2016 Hàng nghìn khán giả nhún nhảy khi Thomas hát 'Cheri Cheri Lady' Modern Talking là ban nhạc pop thành công nhất nước Đức và nổi tiếng nhất thế giới vào thập niên 80. Nhóm gồm hai thành viên Thomas Anders - ca sĩ hát chính và viết lời, Dieter Bohlen - ông bầu, nhạc sĩ sáng tác và hát bè. Sự hòa quyện giữa âm nhạc disco cùng ca từ đơn giản, dễ nghe, dễ nhớ và lời hát bằng tiếng Anh đã giúp ban nhạc trở thành hiện tượng toàn cầu khi vừa xuất hiện vào thập niên 80. Nhóm thành lập năm 1984, đến năm 1987 thì tan rã lần thứ nhất. Năm 1998, Thomas Anders và Dieter Bohlen tái hợp, tạo nên thành công ngoài mong đợi nhưng đến năm 2003, ban nhạc tan rã một lần nữa.

Năm 2003, trong cuốn tự truyện của mình, Dieter Bohlen đã hé lộ mối quan hệ giữa hai thành viên Modern Talking chưa bao giờ "cơm lành, canh ngọt". Họ có nhiều tranh cãi, bất đồng nên không thể gắn bó lâu dài trong âm nhạc. Bohlen còn tiết lộ trong cuốn tự truyện thứ hai, Anders đã kiện anh ra tòa và đòi bồi thường 1 triệu euro (khoảng 24 tỷ đồng) vì bôi nhọ hình ảnh của nam ca sĩ trong cuốn sách đầu tiên.

Anh và thành viên Dieter Bohlen ở thời đỉnh cao của Modern Talking.

Chia sẻ với báo giới Việt Nam về mối quan hệ hiện tại với Dieter Bohlen, Thomas Anders từng cho biết, giữa họ vẫn còn sợi dây liên kết trong công việc. Cả hai có chung công ty Modern Talking để kinh doanh đĩa và thương hiệu của ban nhạc. Họ vẫn nhắn tin, gọi điện thoại cho nhau nhưng chỉ để bàn chuyện làm ăn. Dù không còn thân thiết như trước nhưng Thomas nói, hai người vẫn thoải mái trong cuộc sống.

Đêm nhạc Modern Talking ft Thomas Anders & Band vào ngày 7/3 nằm trong chuỗi dự án âm nhạc Legend Concert. Dự án này từng mang Kenny G, Boney M & Christ Norman ex Smokie về Việt Nam và được khán giả đón nhận nồng nhiệt.