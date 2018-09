Thanh Thủy: 'Tôi bị áp lực khi thi Next Top Model'

Quán quân Next Top Model chia sẻ chính nghề người mẫu khiến cô bị áp lực khi tham dự cuộc thi vì mọi người luôn hy vọng cô là người làm tốt nhất.

- Cơ duyên nào đã đưa Thanh Thủy đi theo con đường người mẫu?

- Thực ra, tôi đến với nghề người mẫu khá tình cờ. Đó là thời gian tôi thi tốt nghiệp phổ thông xong, đang đợi thông báo của nhà trường nên rảnh rỗi, tôi lên mạng lướt web xem thông tin và vô tình tìm thấy khoá học người mẫu. Sau một phút đắn đo, tôi quyết định đăng ký đi học và càng học, tôi càng cảm thấy thú vị. Sau này tôi nghĩ chắc là nghề đã chọn mình.

- Trước khi tham gia Vietnam’s Next Top Model, Thanh Thuỷ đã từng có kinh nghiệm làm người mẫu. Điều này mang lại thuận lợi gì cho chị trong quá trình tham dự cuộc thi?

- Thuận lợi theo tôi là rất ít, ví như khả năng catwalk của tôi có phần vững vàng hơn, sự tự tin của tôi có được nhiều hơn các thí sinh khác. Nhưng khó khăn cũng không nhỏ và thách thức lớn nhất chính là áp lực. Một “áp lực vô hình” nào đó đã đi theo tôi suốt chặng đường thi. Chỉ vì đã từng có kinh nghiệm mà tôi phải luôn cố gắng không ngừng nghỉ, vì mọi người luôn hy vọng tôi sẽ là người làm tốt nhất. Những tập đầu giống như cơn ác mộng vì tôi thể hiện khá kém, suýt lọt vào top nguy hiểm. Lúc đó tôi gần như bị sụp đổ và sau đó tự dặn lòng phải cố gắng từng ngày để chiến thắng bản thân mình.

- Chị học hỏi được gì từ các vị giám khảo của cuộc thi?

- 3 vị giám khảo mỗi người đều có cá tính, phong cách và cách hướng dẫn riêng, nhưng tất cả đều hướng đến một mục đích chung là truyền đạt những bài học bổ ích cho thí sinh, giúp thí sinh phát huy những khả năng của bản thân để từ đó thể hiện mình một cách tốt nhất. Tôi đã học được từ chị Thanh Hằng những bước đi catwalk chuẩn, phong cách làm việc chuyên nghiệp; từ anh Đỗ Mạnh Cường cách thể hiện biểu cảm thế nào qua từng shoot hình.Anh Nam Trung hướng dẫn từng chi tiết nhỏ nhất, như cách ứng xử, ánh mắt linh động, cách tạo dáng phá cách... Quả thực, tôi và các bạn khác rất may mắn khi có đươc sự dạy dỗ tận tình của 3 vị giám khảo.

- Chị nghĩ sao khi dường như mọi nhận định đều thiên về Chà Mi và dự đoán Chà Mi sẽ đoạt ngôi quán quân năm nay?

- Tôi nghĩ điều đó cũng không có gì lạ vì mỗi thí sinh đều có tố chất riêng để trở thành quán quân. Thực ra, mô típ “vịt hóa thiên nga” sau 3 mùa của chương trình luôn làm khán giả trông đợi vào sự lên ngôi của quán quân tiếp theo năm nay, và Chà Mi là một trong ứng viên nổi bật cho sự dự đoán đó. Ngoài ra, cả 4 chúng tôi đều có một lượng khán giả và fan hâm mộ riêng để được dự đoán và ủng hộ

- Những lúc gặp khó khăn, động lực nào giúp chị vượt qua?

- Khó khăn vất vả có rất nhiều và tôi đang cố gắng làm cho mọi người thấy mình không sợ hãi. Có những lúc tôi rất muốn về nhà, không áp lực như vậy nữa, nhưng rồi tôi nghĩ tuổi trẻ chỉ có một lần thôi nên hãy làm gì cho "ra trò" đi. Tôi đã đứng lên và tiếp tục.

- Chị nghĩ gì về những định kiến với nghề người mẫu?

- Tôi không quan tâm đến định kiến, 9 người 10 ý mà. Tôi chỉ quan tâm đến những người nào thật sự hiểu về thời trang và sống với đam mê thời trang. Chương trình Vietnam’s Next Top Model đã giúp xã hội nhìn nhận về nghề người mẫu một cách đúng đắn và khách quan hơn. Tôi tin những định kiến đó sẽ không làm khó tôi và càng khó khăn, tôi càng có nhiều động lực để khẳng định mình nhiều hơn.

Photo: Lê Thiện Viễn.

- Chị nghĩ gì về ứng cử viên tham gia Asia Next Top Model năm nay?

- Sau khi đăng quang, lịch làm việc của tôi trở nên dày đặc và cuộc thi Asia’s Next Top Model cũng có những quy định riêng mà những người mẫu chuyên nghiệp hoặc có danh hiệu không được tham gia, nên tôi đã không có cơ hội được thử sức ở cuộc thi thú vị này.

Hiện tại tôi cũng khá bận rộn với nhiều hoạt động trong vai trò Quán quân Vietnam Next Top Model, trong đó có việc ký hợp đồng đại diện hình ảnh cho thương hiệu Nokia. Tôi cũng có biết về việc Phan Như Thảo được chọn thi Asia’s Next Top Model năm nay, tôi nghĩ phần trình diễn đầu tiên của Thảo cũng đã khẳng định được ít nhiều khả năng diễn xuất có nội lực của cô trước ống kính. Hy vọng trải qua những cuộc thi người mẫu có sự đầu tư công phu như Vietnam hay Asia Next Top Model, nghề người mẫu ở Việt Nam sẽ ngày càng chuyên nghiệp hơn. Đối với tôi, đó là điều rất tốt, vì nghề người mẫu đòi hỏi phải làm mới bản thân liên tục - và bạn sẽ làm điều đó tốt hơn trong một môi trường nhiều tính cạnh tranh hơn.

Phương Thảo