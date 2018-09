Thanh Thảo tiết lộ đang mang thai bé gái được 8 tháng

Ở tuổi 41, ca sĩ lần đầu làm mẹ. Khi báo tin vui cho ông xã, anh im lặng không nói lời nào mà ôm chặt cô vào lòng.

Mang bầu đến tháng thứ 8, Thanh Thảo mới quyết định thông qua Ngoisao.net chia sẻ niềm vui sắp làm mẹ đến với đông đảo độc giả. Cô đang chuẩn bị làm tiệc baby shower (tiệc mừng em bé sắp chào đời) cho con.

Ca sĩ Thanh Thảo.

- Thời gian qua chị gần như giấu tuyệt đối chuyện mang thai, vì sao lại chọn thời điểm này để chia sẻ?

- Thật ra đây là chuyện vui nhất trong đời nên chẳng cần phải giấu, có điều đối với tôi điều này rất thiêng liêng mà lại mang tính chất quá riêng tư, tự nhiên khoe ầm lên cũng thấy ngại. Tôi đắn đo suy nghĩ mãi mới quyết định trả lời phỏng vấn. Tôi biết khi tôi báo tin này sẽ có rất nhiều người thân, bạn bè bất ngờ, nhưng cũng đã đến lúc để mọi người cùng chung vui với tôi rồi. Tôi tin là những người thương yêu mình chỉ mong nhìn thấy tôi hạnh phúc, yên bề gia thất sau 25 năm hoạt động nghệ thuật.

- Cảm xúc của chị khi lần đầu biết mình mang thai như thế nào?

- Đến tận bây giờ, khi đã cận kề ngày em bé ra đời, đôi khi tôi vẫn không thể tin đó là sự thật, cảm giác tuyệt vời lắm. Chỉ còn một thời gian rất ngắn nữa thôi tôi sẽ chào đón công chúa đầu lòng của mình. Mỗi ngày tương tác cùng em bé trong bụng, cảm nhận con đạp tuy rất đau nhưng lại rất hạnh phúc. Bây giờ tôi vừa hồi hộp, lo lắng lại vừa nôn nao và thấy thú vị. Tôi cho rằng việc tôi có thai đúng dịp 25 năm ca hát là ý của bề trên. Tôi được ban thưởng một hồng ân để tạm dừng lại nghỉ ngơi lo cho bản thân, tận hưởng hạnh phúc và chăm sóc gia đình nhỏ.

- Khi chị thông báo tin vui này đến ông xã, phản ứng của anh ấy ra sao?

- Tháng 11 năm ngoái chúng tôi vừa cùng người thân, bạn bè kỷ niệm một quãng thời gian bên nhau thì ngày hôm sau tôi cảm nhận mình có tin vui. Tôi còn nhớ anh ôm tôi vào lòng, im lặng không nói lời nào, nhưng cách anh siết chặt tôi đủ để tôi cảm nhận được suy nghĩ trong anh. Tính anh không thích thể hiện bằng lời nói, chúng tôi cứ thế im lặng bên nhau để cho dòng chảy suy nghĩ diễn ra tự nhiên nhất. Lúc đó cảm xúc của tôi cũng rất ngổn ngang, khó diễn tả bằng lời.

Có lẽ tôi đang bước vào giai đoạn hạnh phúc nhất của người phụ nữ. Quãng thời gian gắn bó bên nhau đủ để tôi tin tưởng rằng mình đã tìm được đúng người đàn ông của đời mình để cùng nhau tạo dựng ngôi nhà và những đứa trẻ.

- Người thân, bạn bè thường gọi chị là “anh Thảo” vì cá tính mạnh mẽ, đàn ông. Khi biết tin vui này họ nói gì?

- Có bầu một thời gian chúng tôi mới quyết định báo cho người thân, ai cũng bất ngờ nhưng rất vui mừng cho tôi. Bao năm qua nếu ai thân với tôi cũng biết tôi coi trọng sự nghiệp và sống hết mình với khán giả, về nhà chỉ chăm lo cho gia đình lớn chứ ít nghĩ cho bản thân. Đây là lúc tôi có hạnh phúc riêng nên ai cũng mừng.

- Tâm trạng của bé Jacky (con trai nuôi Thanh Thảo) ra sao khi biết mẹ Thảo sắp có em bé?

- Với Jacky thì tôi chuẩn bị tâm lý cho con ngay từ đầu. Tôi nói để con biết sắp có em bé rồi và em đang trong bụng mẹ. Thật hạnh phúc vì mỗi ngày Jacky đều xoa bụng mẹ, nói chuyện với em và hào hứng khoe: “Mẹ ơi con thấy em đạp đó mẹ”. Tôi sợ Jacky có cảm giác ghen tỵ khi mẹ có em bé nên tôi dạy con biết thương em từ khi em chưa ra đời. Jacky tự tay dán decal lên tường để trang trí phòng cho em, hoặc cùng ba lắp nôi, sắp xếp gối mền và những vật dụng cần thiết. Jacky cũng hay nhắc tôi uống sữa và ăn những món mà con nghĩ là em bé sẽ thích. Thỉnh thoảng Jacky lại hỏi: “Mẹ ơi chừng nào em mới ra đời vậy mẹ?”.

Thanh Thảo và ông xã đã chụp ảnh cưới. Họ kết hôn vào cuối năm 2017, dự định khi con cứng cáp mới làm tiệc thết đãi bạn bè.

- Ở tuổi 41 chị mới mang thai con đầu lòng, lý do là gì?

- Đến lúc gặp được người đàn ông trưởng thành, sự nghiệp vững chắc và quan trọng nhất là thương yêu mình thật sự, cho mình cảm giác an toàn cũng như cảm nhận đó là người cha tuyệt vời, tôi thấy an tâm để gắn bó trọn đời. Hơn nữa, ở tuổi này, tôi cũng nên tạm gác công việc sang một bên để lo cho gia đình.

- Chị vượt qua những tháng đầu tiên của thai kỳ như thế nào?

- Có lẽ tôi là một trong những bà bầu may mắn, chỉ mệt mỏi mấy tháng đầu chứ không ốm nghén nặng. Tôi chú ý việc ăn uống rất kỹ, sợ không tốt cho thai nhi. Tôi đoạn tuyệt với thức ăn nhanh, đồ hộp, đồ chiên xào, nước uống có ga…, chỉ ăn rau củ quả và các chất cần thiết cho em bé, không ăn quá nhiều hay quá no. Vì vậy, bầu tháng thứ tám mà tôi chỉ tăng gần 8kg, trong khi em bé tăng trưởng rất tốt. Nhìn vào chỉ thấy bụng to, còn vóc dáng tôi vẫn gọn gàng, da mặt hồng hào, tươi tắn. Tôi giữ tinh thần luôn lạc quan, vui vẻ, không nghĩ ngợi, lo lắng gì nhiều. Từ lúc có thai tôi cũng không đi nhuộm tóc, làm móng, tránh tiếp xúc các loại hoá chất và cũng không dùng mỹ phẩm có các chất không an toàn cho thai nhi.

- Còn chuyện ca hát thì chị sắp xếp ra sao?

- Trong 3 tháng đầu tiên tôi khá lo lắng nên gác hết công việc sang một bên, chỉ tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi. Đến tháng thứ tư tôi mới nhận những show diễn không phải bay quá xa, không quá ảnh hưởng sức khoẻ, chủ yếu hát cho đỡ nhớ sân khấu. Đúng tháng thứ năm của thai kỳ thì tôi nghỉ hẳn không nhận show nữa, chỉ ở nhà nghỉ ngơi, chăm sóc cho bản thân cũng như cho thai nhi. Hàng ngày tôi chủ yếu dành thời gian đi bộ, chăm sóc vườn tược trong nhà.

- Ông xã chăm sóc chị như thế nào trong quá trình chị mang thai?

- Tôi luôn bắt đầu ngày mới bằng ly sinh tố rau củ quả tươi do ông xã tự tay làm cho. Sau đó ăn trứng gà luộc đã được anh cẩn thận bóc vỏ và trộn muối tiêu sẵn, vì anh biết tôi sợ ăn món này nhưng vẫn phải ăn để đảm bảo dinh dưỡng. Dù bận rộn cỡ nào anh cũng dậy sớm hơn một chút để lo đồ ăn sáng cho tôi, không quên để sẵn một viên vitamin dành cho bà bầu để tôi bổ sung thêm chất. Anh còn có thói quen lấy kem đánh răng và bàn chải để sẵn cho tôi vào mỗi sáng, mỗi tối. Những cử chỉ chăm chút nhỏ của anh khiến tôi hạnh phúc, tinh thần vui vẻ, lạc quan nên cười nhiều, không vướng bận những muộn phiền.

Buổi trưa tôi ăn ít cơm nhưng nhiều rau cải và thịt cá. Buổi chiều khi chồng đi làm về thì chúng tôi đi ăn những món mà tôi thèm, nhưng những món đó đều đã được anh nghiên cứu rất kỹ để tránh các bệnh tiểu đường, phù nề, cao huyết áp hay tăng cân quá nhanh. Cơ thể bà bầu rất nhạy cảm, nếu không kỹ lưỡng dễ mắc các chứng bệnh trên. Tôi may mắn vì ông xã là người ăn uống rất khoa học, lại chơi thể thao thường xuyên nên anh dễ dàng chăm sóc sức khoẻ cho hai mẹ con tôi.

Những ngày cuối tuần anh đưa tôi đi ngắm biển, đi mua sắm, chủ yếu là để tôi được đi bộ và vận động thường xuyên. Đi đâu anh cũng luôn nắm chặt tay tôi để bảo đảm tôi được an toàn nhất.

Nói thật, lúc mang thai mà có được người đàn ông trách nhiệm bên cạnh chăm từng ly từng tý, hiểu mình cần gì, đỡ đần những việc nặng nhọc hay xoa lưng khi mình đau nhức, đặt tay lên bụng khi em bé đạp quá mạnh như cách thể hiện sự sẻ chia, đối với tôi chẳng còn gì hạnh phúc hơn.

Mỗi tháng ông xã luôn cẩn thận ghi chú lịch hẹn với bác sĩ để nhắc nhở tôi đi khám thai định kỳ. Những ngày tôi có lịch khám, anh gạt công việc sang một bên để dành toàn bộ thời gian cho tôi. Mỗi khi anh đi công tác xa nhà đều vội vã trở về vì không an tâm để tôi một mình.

Từ khi mang bầu ở tháng thứ năm, Thanh Thảo nghỉ hát để ở nhà tĩnh dưỡng. Ngày nào cô cũng được ông xã chuẩn bị bữa ăn sáng đơn giản nhưng đầy đủ dưỡng chất.

- Anh chị dự định khi nào sẽ làm đám cưới?

- Chúng tôi đã làm thủ tục kết hôn ở Mỹ, đã ra mắt gia đình, bạn bè, chờ khi con lớn một chút sẽ đãi tiệc mừng. Đám cưới đối với tôi không quan trọng bằng việc sống với nhau có hạnh phúc lâu dài hay không.

- Chị đã nghỉ ngơi để dưỡng thai được 4 tháng, sau khi sinh con bao lâu chị sẽ trở lại với công việc?

- Khi con đủ cứng cáp tôi mới trở lại sân khấu. Sức khoẻ của mẹ và bé bây giờ là quan trọng nhất, tôi chỉ cầu mong con tôi ra đời thật bình an, khoẻ mạnh.

Ai cũng có thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp, vinh quang luôn đi kèm vất vả, sóng gió. Mọi hỉ nộ ái ố trong đời tôi đã trải qua, cuối cùng mới thấy không có gì quý bằng sự an nhiên. Tôi tập sống chậm lại để tận hưởng, chăm sóc bản thân nhưng không có nghĩa là buông xuôi sự nghiệp. Tôi dành một năm để lo cho gia đình nhỏ, rồi sau đó sẽ vẫn là cô ca sĩ năng động, cá tính, đầy nhiệt huyết với các dự án nghệ thuật. Ông xã nói với tôi rằng: “Chỉ khi nào em đứng trên sân khấu, em mới đúng là em!”.

Vài năm gần đây, Thanh Thảo sống ở cả Việt Nam lẫn Mỹ. Nữ ca sĩ lần đầu công khai bạn trai Việt kiều vào tháng 2/2017, khi về nước để ghi hình một gameshow. Thời điểm đó cô chưa muốn cho khán giả biết, nhưng vô tình được ban tổ chức chụp ảnh nên đành để anh "lộ diện". Những lần Thanh Thảo về nước sau đó, người yêu cô đều tháp tùng cô đi sự kiện hoặc đi diễn. Được đồng nghiệp và khán giả ủng hộ, Thanh Thảo dần mạnh dạn chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên người yêu trên trang cá nhân. Cô sống bình yên bên anh trong một ngôi nhà có khu vườn rộng ở Mỹ, thỉnh thoảng cùng anh đi du lịch khắp nơi. Cách đây vài tháng, giới showbiz trong nước bắt đầu rộ tin đồn Thanh Thảo có bầu, nhưng khi được nhiều người hỏi cô đều giấu. Nữ ca sĩ chỉ mới báo tin vui này cho gia đình và một số bạn bè thân thiết nhất, nên không ít đồng nghiệp của cô vẫn chưa hề biết.