Thanh Thảo tích cực tập hát cùng dàn sao nam

Khán giả sẽ gặp lại Thanh Thảo của nhiều giai đoạn ca hát với loạt bài hit trong 20 năm qua như: 'Ôi tình yêu', 'Khóc cho yêu thương', 'OK mình chia tay', 'Có quên được đâu', 'Ta chẳng còn ai', 'Đêm không sao'... hay loạt ca khúc về búp bê cũng như những ca khúc mới trong album 'Keep on moving'.