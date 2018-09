Thanh Lam làm giám khảo chung kết Vietnam Idol

Diva sẽ ngồi ghế nóng cùng ca sĩ Thu Minh, nhạc sĩ Thanh Bùi và đạo diễn Quang Dũng trong đêm thi tối 26/7.

Đây không phải lần đầu Thanh Lam làm giám khảo một cuộc thi ca hát nên chị cảm thấy rất tự tin, thoải mái khi được mời tham gia cầm trịch chung kết Vietnam Idol 2015.

Thanh Lam tham gia cầm trịch chung kết Vietnam Idol 2015.

Với kinh nghiệm dày dặn trên sân khấu và kiến thức chuyên môn vững vàng về thanh nhạc, diva được kỳ vọng sẽ đưa ra những nhận xét sắc sảo, thẳng thắn nhưng chân thành để giúp hai thí sinh hoàn thiện bản thân, vững bước trên con đường ca hát. Sự xuất hiện của Thanh Lam bên 3 giám khảo thường trực là Thu Minh, Thanh Bùi và Quang Dũng hứa hẹn mang đến những điều thú vị trong đêm thi cuối của Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2015.

Hiện tại, Top 2 thí sinh còn lại là Trọng Hiếu và Bích Ngọc vẫn tập luyện tích cực cùng giám đốc âm nhạc Huy Tuấn để có những màn trình diễn xuất sắc. Họ không chọn giải pháp an toàn mà thử sức với thể loại và phong cách âm nhạc mới, đòi hỏi cả khả năng xử lý thanh nhạc và phong cách trình diễn ấn tượng.

Đêm chung kết, Trọng Hiếu và Bích Ngọc mỗi người thể hiện hai ca khúc. Trong đó, một ca khúc do nhạc sĩ Huy Tuấn lựa chọn và một ca khúc do chính thí sinh tự chọn theo sở trường, sở thích của mình. Bích Ngọc cho biết, cô đang sung sức, sẵn sàng tỏa sáng trên sân khấu.

Bích Ngọc và Trọng Hiếu nỗ lực tập luyện, chuẩn bị tỏa sáng trong đêm thi cuối.

"Dù chung kết là đêm thi quan trọng nhưng Ngọc không muốn để áp lực thắng thua ảnh hưởng đến tâm lý của mình, mà phải là một đêm trình diễn thực sự. Chính vì vậy, Ngọc muốn chọn một bài hát mà mình toàn tâm toàn ý dành cho nó, hơn nữa đây lại là một bài hit của chị Thu Minh - một thần tượng cũng là giám khảo mà Ngọc rất yêu mến. Ngọc muốn ca khúc này sẽ là một món quà dành tặng chị và cám ơn chị đã luôn yêu thương, hết lòng chỉ dẫn và dìu dắt Ngọc trong suốt chặng đường dài vừa qua. Ngọc tin là với trải nghiệm, cách xử lý riêng của Ngọc thì khán giả sẽ không so sánh mà đồng cảm và ủng hộ cho Ngọc với bài hát này", cô gái mũm mĩm bật mí về tiết mục dự thi.

Nhạc sĩ Huy Tuấn kỳ vọng Trọng Hiếu tạo dấu ấn mới nên đặt ra cho anh thách thức thể hiện một ca khúc tiếng Việt có tiết tấu nhanh, kết hợp vũ đạo. Với ca khúc tự chọn, chàng Việt kiều Đức cho biết sẽ hát một bài của huyền thoại Michael Jackson để nhắn gửi thông điệp: "Không ai thật sự cô đơn mà mỗi người đều có những người bạn hiểu mình, quan tâm và đồng hành trong các chuyến đi của cuộc đời".

Chung kết Vietnam Idol 2015 với phần tranh tài của Trọng Hiếu, Bích Ngọc diễn ra vào 20h chủ nhật ngày 26/7 tại TP HCM và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam.

Hương Giang

Ảnh: BTC