Thanh Hằng thấy chỉ còn việc lấy chồng là chưa làm được

Đánh giá về năm qua, siêu mẫu nói: 'Phong độ ổn định cũng được xem là thành công'.

Năm 2015, giải thưởng HTV lần đầu tiên có thêm hạng mục dành cho người mẫu. Trong top 3 do báo chí bình chọn, Thanh Hằng là cái tên không thể thiếu dù có ý kiến cho rằng năm qua cô ít hoạt động trong lĩnh vực thời trang.

Thanh Hằng chia sẻ, việc được bình chọn vào top 3 đã được coi là giải thưởng đối với cô. Mỹ nhân của năm 2013 thẳng thắn, đến giai đoạn này giải thưởng nào cô cũng đã đạt được, từ Hoa hậu, người mẫu xuất sắc hay diễn viên được yêu thích. Với Thanh Hằng, việc chinh phục và giữ được tình cảm của công chúng lẫn đồng nghiệp mới là giá trị cao nhất mà cô muốn nỗ lực để duy trì. Siêu mẫu cho rằng, không phải cứ xuất hiện nhiều mới gọi là nổi tiếng, quan trọng là được mời đến để làm gì. "Phủ sóng khắp nơi, ở đâu cũng có mặt nhưng trộn lẫn giữa đám đông không phải cách tôi chọn. Ít mà chất thì được trân quý".

Thanh Hằng thường xuyên mặc váy cưới trên sàn diễn nhưng ngoài đời lại chưa lấy chồng. Người đẹp hạnh phúc khi được bầu chọn vào top 3 'Người mẫu được yêu thích' của giải thưởng HTV.

Nói về năm qua, Thanh Hằng tâm sự, ổn định phong độ cũng đã được xem là thành công. Cô thấy chỉ còn mỗi chuyện lấy chồng, sinh con là mình chưa làm được. Năm 2015, Thanh Hằng vẫn tiếp tục làm nghệ sĩ đa năng chứ không dồn sức vào bất kỳ lĩnh vực nào. Diễn viên Siêu nhân X tự nhận mình tham lam, nếu công việc nào tạo cho cô cảm giác thích thú vào từng thời điểm thì cô sẽ chọn. Thanh Hằng muốn tạo cảm giác tò mò cho khán giả, và đó cũng là cách cô thể hiện tình cảm với những người yêu mến mình.

Tại giải thưởng HTV năm nay, Thanh Hằng không có chiến lược để vận động bầu chọn vì "đã có các fan của tôi làm chuyện đó rồi". Trước "đối thủ" là hai đàn em Hoàng Thùy và Trang Khiếu, Thanh Hằng đánh giá cao cả hai vì họ đều có năng lực về chuyên môn. Tuy nhiên, cô không thích bị so sánh với hai quán quân Next Top, vì điều đó hoàn toàn không phù hợp. "Làm sao so sánh giữa người mới với những giá trị lâu năm. Người muốn giữ vững 'ngai vàng' phải không ngừng lao động, còn người muốn sở hữu thì cũng thế".

Trong liveshow 2 của HTV Awards diễn ra vào tối thứ bảy 21/3, Thanh Hằng, Hoàng Thùy và Trang Khiếu sẽ giao lưu với khán giả. Bên cạnh đó, còn có top 3 của các hạng mục Nam/Nữ diễn viên như Huỳnh Đông, Nhan Phúc Vinh, Lương Thế Thành, Thân Thúy Hà, Hạnh Thúy và Ngân Khánh.

Hân Quy