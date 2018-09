Thanh Hằng tăng tốc tại Ngôi sao của năm 

Trong tuần cuối cùng bình chọn, siêu mẫu có cú 'lội ngược dòng' để dẫn đầu bảng đề cử 'Mỹ nhân của năm'.

Chương trình bình chọn Ngôi sao của năm 2013 chỉ còn 1 ngày nữa là khép lại, do đó, cuộc cạnh tranh giữa các nhân vật ở 6 hạng mục diễn ra ngày càng gay cấn. Tính đến 11h30 sáng ngày 11/12, vị trí đầu tiên của 2 đề cử Mỹ nhân của năm và Cặp đôi của năm đã hoàn toàn thay đổi so với 3 tuần trước đó.

Suốt 3 năm qua, Thanh Hằng đều lọt vào danh sách của các mỹ nhân, tuy nhiên hai năm trước, cô đành chịu lép vế trước Tăng Thanh Hà (2011) và Hồ Ngọc Hà (2012) về tổng số vote. Năm nay, giám khảo Next Top tỏ ra khá bình tĩnh trước các "đối thủ" nặng ký như Á hậu Trương Thị May, ca sĩ Mỹ Tâm, ca sĩ Minh Hằng và diễn viên Ngô Thanh Vân. Trong 2 tuần đầu bình chọn, Thanh Hằng chỉ có lượng tin nhắn ít ỏi và duy trì ở vị trí thứ ba. Thế nhưng, chỉ trong vài ngày, cô đã bất ngờ tăng tốc và nhanh chóng chiếm lấy "ngai" của Trương Thị May. Hiện tại, siêu mẫu sở hữu hơn 5.200 phiếu, nhiều hơn 1.500 so với Á hậu Trương Thị May ở vị trí thứ hai.

Siêu mẫu Thanh Hằng "tiếm ngôi" của Trương Thị May ở tuần cuối cùng.

Thanh Hằng chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc khi được độc giả Ngoisao.net bình chọn vào hạng mục này. Điều đó cũng có nghĩa công chúng quan tâm, ủng hộ và ghi nhận cho công việc nghệ thuật của tôi. Tôi quan niệm, người phụ nữ đẹp nhất là lúc họ đang làm việc. Do vậy, với tất cả tình yêu thương của mọi người, tôi càng phải nỗ lực lao động nhiều hơn nữa để đáp lại tấm lòng ấy".

Ngoài Thanh Hằng, MC Phan Anh và vợ chồng Lý Hải - Minh Hà cũng làm nên kỳ tích ở hai hạng mục Mỹ nam của năm và Cặp đôi của năm. Trước đó, ca sĩ Đan Trường và Đông Nhi - Ông Cao Thắng tạm thời là chủ nhân của hai giải thưởng này.

Đan Trường và Phan Anh cạnh tranh nhau từng lá phiếu.

So về lượng fan, MC Phan Anh không thể "đọ" với ca sĩ Đan Trường, tuy nhiên, trong tuần thứ ba bình chọn, anh tích cực vận động bạn bè, người thân và khán giả trên Facebook gửi tin nhắn cho mình. Trong khi fan của anh Bo vẫn ung dung thì Phan Anh đã tiếm ngôi Mỹ nam của năm trong vài tiếng đồng hồ sáng ngày 11/12. Hiện tại, cả Đan Trường và MC The Voice đều giành giật nhau từng lá phiếu của khán giả. Anh Bo tạm dẫn đầu với hơn 2.200 vote và Phan Anh bám sát với hơn 2.100 vote. Đứng vị trí thứ ba ở đề cử dành cho các nam nghệ sĩ là Thanh Bùi với hơn 1.800 phiếu. Trước đêm trao giải Ngôi sao của năm vào 19h ngày 12/12, người chiến thắng hạng mục này vẫn là một câu hỏi khó khăn.

Tại đề cử Cặp đôi của năm, từ vị trí thứ hai, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà đã thực hiện cú "lội ngược dòng" để soán ngôi của Đông Nhi - Ông Cao Thắng. Điều này không khó đoán khi tổ ấm của ca sĩ Trọn đời bên em được đông đảo khán giả ngưỡng mộ với hai thiên thần đáng yêu Rio và Chery. Lý Hải - Minh Hà đang có hơn 3.800 vote, trong khi Đông Nhi - Ông Cao Thắng vẫn duy trì ở con số hơn 3.500 vote. Nếu như không tập trung vào cuộc đua ở ngày cuối cùng, Đông Nhi - Ông Cao Thắng rất có thể sẽ để tuột mất danh hiệu tôn vinh cho đôi uyên ương của showbiz Việt.

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà đứng đầu "Cặp đôi của năm".

Ở các hạng mục còn lại gồm Nhóc tỳ của năm, Đám cưới của năm và Bà mẹ của năm, vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về Sonic (con trai Kim Hiền), Đan Trường - Thuỷ Tiên và Thuý Vinh.

Kết quả chính thức của chương trình sẽ được công bố vào Đêm vinh danh Ngôi sao của năm, diễn ra vào lúc 19h ngày 12/12 tại khách sạn Pullman TP HCM. Danh sách người chiến thắng sẽ căn cứ trên số lượng bình chọn qua tin nhắn của độc giả (30%), đánh giá của ban giám khảo (40%) và đánh giá trực tiếp của 100 nghệ sĩ, nhà thiết kế, stylist, chuyên gia trang điểm, làm tóc ngay tại đêm trao giải (30%).

Đêm vinh danh Ngôi Sao của năm 2013 tối 12/12 sẽ được dẫn dắt bởi hai MC Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà. Các nghệ sĩ Mỹ Linh - Anna Trương, Hồ Quỳnh Hương, Ngọc Quyên - Hồ Vĩnh Khoa và Phương Mỹ Chi cũng tham trình diễn để chúc mừng nhân vật đoạt giải.

