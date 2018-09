Thanh Hằng đọ dáng cùng Hà Anh

Quán quân cuộc thi Vietnam Idol - Trọng Hiếu gây bất ngờ với phần trình diễn ca khúc chủ đề của Spectre “Writing’s on the wall”, bằng tiếng Anh đầy cảm xúc và say mê, với phối khí dành riêng cho đêm đại tiệc cùng hệ thống ánh sáng laser xanh hiện đại, hoành tráng.