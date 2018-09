Thanh Duy yểu điệu hóa cô dâu trên sân khấu

Nam ca sĩ tiếp tục khoe nhan sắc xinh đẹp khi giả gái, diễn lại tiết mục của 'bà Tám' Long Nhật tại Gương mặt thân quen.

Tối 30/5, show 7 cuộc thi hóa trang và hát mùa thứ ba lên sóng với nhiều tiết mục khiến khán giả thích thú. Trong đó, màn giả Long Nhật, hát Tình nghèo có nhau của Thanh Duy nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng vang dội. Nam ca sĩ mặc váy, đội voan cô dâu lên sân khấu diễn cảnh làm đám cưới. Bản gốc Long Nhật cũng trực tiếp tham gia hỗ trợ, đóng vai bà mẹ chồng hà khắc tung hứng cùng Thanh Duy.

Tuần này, Nhật Thủy với màn giả danh ca Celine Dion hát All by myself được hai giám khảo Hoài Linh và Đức Huy đánh giá cao. Ngược lại, Mỹ Linh cho rằng Nhật Thủy chưa thể hiện mãnh liệt bằng ngôi sao ca nhạc nổi tiếng thế giới. Tuy vậy, quán quân Vietnam Idol 2014 vẫn giành chiến thắng tuần.

Các nghệ sĩ khác cũng mang tới những tiết mục thú vị. Ngọc Liên giả giọng ca nhí Bảo An với ca khúc Xúc xắc xúc xẻ. Diễn viên Khương Ngọc hóa thân ca sĩ Quang Hà, hát Ngỡ. Mai Quốc Việt tái hiện hình ảnh Adam Levine nhóm Maroon 5 với tiết mục One more night. Ái Phương giả ca sĩ Hồ Ngọc Hà với tiết mục Em không cần anh.

MC Đại Nghĩa nổi bật với áo vest da báo, mở màn show 7.

Ngọc Liên dự thi đầu tiên với tiết mục giả cô bé Bảo An - thí sinh Gương mặt thân quen nhí 2014 hát 'Xúc xắc xúc xẻ'. Cô hóa trang răng sún, biểu diễn nhí nhảnh, bắt chước vẻ hồn nhiên, giọng hát ngọng nghịu của bé gái 4 tuổi. Nhóm múa rộn ràng hỗ trợ cho tiết mục của Ngọc Liên (xem video).

Nhạc sĩ Đức Huy nhận xét tiết mục mở màn này rất dễ thương nhưng 'Ngọc Liên trẻ chưa đủ hoặc là phiên bản này Bảo An lớn quá nhanh'. Mỹ Linh nhớ lại cảm giác khi chị chấm thi tiết mục của bé Bảo An tại Gương mặt thân quen nhí năm ngoái. Hoài Linh khen Ngọc Liên đã nghiên cứu kỹ giọng điệu ngọng nghịu của phiên bản chính.

Diễn viên Khương Ngọc mặc lịch lãm hóa thân ca sĩ Quang Hà, biểu diễn ca khúc 'Ngỡ'. Anh vừa hát vừa khai thác thế mạnh diễn xuất, kể chuyện tình buồn của một đôi trai gái. Hình ảnh Khương Ngọc bi lụy trên sân khấu khác hẳn vẻ tinh nghịch, hài hước của anh trong các đêm thi trước khiến khán giả bất ngờ (xem video).

Nhạc sĩ Đức Huy nhận ra Khương Ngọc bắt chước được giọng gió của Quang Hà và ngoại hình hóa trang cũng khá giống. Mỹ Linh khen chàng diễn viên luôn sáng tạo trong mỗi tiết mục. Hoài Linh đánh giá cao cách dàn dựng bài hát. 'Khi em bắt đầu khóc thì cả khán phòng lặng im, anh theo nghề diễn nhiều năm nhưng cũng rất xúc động. Giọt nước mắt của em rớt rất tự nhiên còn khuôn mặt lại vô cùng bình thản. Đó là một đột phá trong diễn xuất của em. Anh cảm nhận được sự cố gắng của em trong tiết mục này', danh hài nói.

Mai Quốc Việt với ngoại hình cá tính, hàm râu quai nón và hình xăm đầy hai bên cánh tay khi giả ca sĩ Adam Levine của nhóm Maroon 5, hát 'One more night'. Anh sáng tạo thêm phần beatbox cho tiết mục mới lạ hơn phiên bản gốc (xem video).

Mỹ Linh thích thú lên hẳn sân khấu kiểm tra trình độ beatbox của Mai Quốc Việt. Diva khen 'đàn em' thông minh nên càng lúc chị càng mến Mai Quốc Việt. 'Hôm nay bạn hoàn toàn thuyết phục tôi. Tôi mong bạn tiếp tục khám phá bản thân để sau cuộc thi tiếp tục vùng vẫy, thăng hoa với tài năng của mình', Mỹ Linh nói. Nhạc sĩ Đức Huy nhận xét chàng thí sinh nắm vững kỹ thuật, thể hiện phần đầu rất hay. Hoài Linh cũng cho rằng, Mai Quốc Việt rất thành công với tiết mục này.

Thanh Duy tiếp tục giả gái, tái hiện hình ảnh Long Nhật với ca khúc 'Tình nghèo có nhau' (xem video).

Nam ca sĩ có màn mặc váy, trùm voan cô dâu, làm lễ cưới trên sân khấu khiến khán giả thích thú.

Bản gốc Long Nhật không chỉ tư vấn cho Thanh Duy cách diễn tiết mục này mà còn trực tiếp tham gia hỗ trợ cho 'đàn em'. Anh đóng vai bà mẹ chồng hà khắc luôn soi mói, chèn ép con dâu. Hoài Linh cũng ngẫu hứng giả giọng Huế, đối đáp ăn ý với Long Nhật, tạo những tràng cười sảng khoái cho người xem truyền hình. Danh hài nhận xét Thanh Duy giả giọng và hóa trang khá giống Long Nhật nhưng Mỹ Linh cho rằng chị vẫn nhận ra chất của Thanh Duy nhiều hơn Long Nhật trong tiết mục này.

Ái Phương mặc sexy, hóa thân ca sĩ Hồ Ngọc Hà thể hiện tiết mục 'Em không cần anh'. Có lợi thế ngoại hình tương đồng bản chính nhưng Ái Phương gặp khó khăn khi bắt chước chất giọng khàn đặc trưng của ca sĩ quê Quảng Bình (xem video).

Ái Phương có màn thay trang phục trong tiết mục này. Các giám khảo đều cho rằng nữ ca sĩ chưa thể hiện được nét đặc trưng trong giọng hát và cách diễn xuất của Hồ Ngọc Hà nhưng khen ngợi cô trình diễn tự nhiên, thoải mái và luôn nỗ lực hết mình.

Nhật Thủy xinh đẹp, gợi cảm sắm vai danh ca Celine Dion với ca khúc 'All by myself'. Cô dồn hết tâm huyết cho tiết mục này, khoe giọng hát cao vút và phong cách trình diễn phiêu linh, đầy cảm xúc (xem video).

Nhạc sĩ Đức Huy phát biểu: 'Tôi có cảm giác sởn da gà như đang ở một sân khấu nào đó rất xa và thưởng thức một tiết mục quá hay, quá tuyệt vời. Bạn đã nhập tâm, lắng mình vào đó và lôi tất cả chúng tôi vào không gian đó'. Mỹ Linh cũng đánh giá Nhật Thủy cover rất hay ca khúc của Celine Dion nhưng chị cho rằng bản gốc thể hiện mãnh liệt hơn quán quân Vietnam Idol 2014. 'Hôm nay em đã cởi bỏ được sự co cứng ở những tuần đầu tiên. Tôi chúc mừng em', diva khích lệ Nhật Thủy. Hoài Linh thì cho rằng cô ca sĩ trẻ đã 'lột xác' trong đêm thi này.

Mỹ Linh và hai giám khảo nam có cuộc tranh cãi trên ghế nóng về tiết mục của Nhật Thủy. Đức Huy và Hoài Linh cho rằng nữ ca sĩ trẻ đã làm rất giống Celine Dion và trách diva 'soi' quá kỹ, không chịu công nhận tài năng của Nhật Thủy.

Tuy các giám khảo bất đồng ý kiến nhưng chung cuộc, Nhật Thủy vẫn giành chiến thắng tuần, nhận 100 triệu đồng tiền thưởng. Hiện tại, Thanh Duy đang dẫn đầu cuộc đua tranh ngôi vị quán quân Gương mặt thân quen 2015. Tiếp theo là Mai Quốc Việt, Nhật Thủy, Ái Phương, Khương Ngọc và Ngọc Liên.

