Thanh Duy: 'Tôi chiến thắng nhờ may mắn'

Quán quân Gương mặt thân quen 2015 khiêm tốn cho rằng tài năng của anh không hơn Mai Quốc Việt, Ái Phương hay Nhật Thủy.

- Cảm xúc của anh thế nào khi đăng quang tại cuộc thi hát và hóa trang mùa thứ ba?

- Tôi vui và hạnh phúc vô cùng, quên hết cả mệt mỏi. Tôi rất bất ngờ khi nghe MC xướng tên mình là người chiến thắng.

- Anh đã chuẩn bị thế nào cho tiết mục hóa thân thành NSND Thu Hiền?

- Tôi mất khoảng một tuần nghiên cứu và tập tiết mục này. Những ngày đầu tôi không làm gì cả, chỉ tập trung nghe cô Thu Hiền và hát chay một mình. Khoảng 3 ngày trước đêm thi, tôi mới tập cùng ban nhạc và ghép sân khấu. Trước chung kết, mọi người trong ê kíp thực hiện chương trình đều tỏ ra lo lắng cho tôi vì thực sự tôi chưa chuẩn bị gì nhiều, mọi thứ còn rất rối rắm, từ quần áo, đến giọng hát, diễn xuất chưa có gì hoàn chỉnh, sẵn sàng cả. Tôi cũng lo lắm nhưng rồi nhận ra cô Thu Hiền khi hát ít khi sử dụng chiêu trò rườm rà mà chủ yếu chinh phục khán giả bằng chính giọng hát, ánh mắt, tâm hồn mình. Tôi đã nghe cô hát rất nhiều để thấm cái tinh thần cô chuyển tải vào từng ca khúc, thể hiện tốt tiết mục của mình.

Thanh Duy xuất sắc giả NSND Thu Hiền hát 'Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây' trong chung kết Gương mặt thân quen 2015.

- Tại sao anh quyết định chọn nhân vật NSND Thu Hiền để dự thi mà không phải một ai khác?

- Tôi cũng đắn đo nhiều lắm. Vì 12 tuần qua, tôi đã hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau. Đêm chung kết, tôi muốn tạo một ấn tượng đặc biệt với khán giả. Tôi đã hát nhạc Hàn, nhạc quốc tế, nhạc bolero, nhạc dân ca... rồi nên không biết phải làm gì cho mới mẻ, khác lạ hơn. Tình cờ một hôm tôi ngủ dậy, máy nghe nhạc ngẫu nhiên phát đến bài của cô Thu Hiền khiến tôi nảy ra ý định diễn lại tiết mục của cô. Tôi nghĩ đây là một cái duyên.

- Lựa chọn một nghệ sĩ lớn tuổi, hát nhạc truyền thống, cách mạng để hóa thân, anh có nghĩ mình mạo hiểm vì hình tượng này không được nhiều khán giả trẻ chú ý như các ngôi sao hát nhạc sôi động?

- Tôi cũng thấy mình mạo hiểm nhưng không phải vì lý do sợ có ít khán giả ủng hộ mà chủ yếu vì tôi nhận thấy chất giọng mình và cô Thu Hiền có nhiều khác biệt. Như giám khảo Hoài Linh nói, cô Hiền hát bằng giọng Bắc rặt còn tôi lại là người Nam rặt. Tôi từng nói tiếng Bắc trong phim Đập cánh giữa không trung nhưng giọng đó của tôi là kiểu lai lai, không phải Bắc rặt. Cô Thu Hiền hát dân ca thì cách luyến láy đậm chất miền Bắc rất khó bắt chước. Hơn nữa mọi người thường nghĩ tôi hát giọng nữ tốt nhưng trong tiết mục này, chỉ biết hát giọng nữ đơn thuần thôi chưa đủ mà phải hát bằng giọng giả thanh. Giả thanh nhiều thì hơi của mình lại bị ngắn mà bài hát tôi chọn có nhiều câu dài. Tôi đã tập luyện rất nhiều để duy trì cột hơi, hoàn thành câu hát trọn vẹn. Ngày đầu tiên chạy chương trình, mọi người trong ê kíp đều nói tôi hát không giống nghệ sĩ Thu Hiền gì hết. Tôi lo lắng vô cùng nhưng may sao cuối cùng cũng vượt qua được thử thách này.

- Anh cảm thấy tiết mục dự thi chung kết của mình thế nào?

- Thực ra khi tập tôi làm tốt hơn. Nghe tôi hát ai cũng vỗ tay nhưng lúc chính thức ra sân khấu tôi lại bị run. Không khí ở trường quay làm tôi hồi hộp quá. Tôi không hài lòng hoàn toàn với tiết mục của mình nhưng có lẽ cũng phần nào truyền tải được tình cảm của một người trẻ hát ca khúc cách mạng mang âm hưởng dân ca miền Bắc. Tôi nghĩ mình được Tổ đãi nên mọi thứ mới suôn sẻ như vậy.

Nam ca sĩ cho rằng mình may mắn được Tổ đãi chứ tài năng không hơn Mai Quốc Việt, Ái Phương hay Nhật Thủy.

- Hai giám khảo Đức Huy và Mỹ Linh đều khen ngợi anh hết lời nhưng Hoài Linh lại cho rằng anh hát chưa mượt mà, phát âm giọng Bắc chưa chuẩn. Anh nghĩ sao về nhận xét của danh hài?

- Tôi rất ngưỡng mộ chú Hoài Linh dù ít có dịp gặp gỡ, trò chuyện thân thiết với chú. Khi tham gia cuộc thi này, người giám khảo tôi muốn chinh phục nhiều nhất chính là chú Hoài Linh. Hôm nay chú Linh nhận xét về tiết mục của tôi, tuy mọi người thấy toàn là lời chê nhưng riêng tôi cảm nhận trong ánh mắt của chú có một tình cảm như "thương cho roi cho vọt". Tôi vui về điều đó.

- Anh đánh giá thế nào về tiết mục của các "đối thủ" trong đêm thi?

- Mai Quốc Việt và Nhật Thủy khi tập chương trình đều thể hiện xuất sắc, rất giống phiên bản chính. Ái Phương cũng tài năng không kém. Top 4 chúng tôi mỗi người có ưu, khuyết điểm khác nhau. Khi nghe Mai Quốc Việt giả giọng Quang Dũng cực kỳ giống. Có lúc tôi không nhìn mà chỉ nghe Mai Quốc Việt hát lại ngỡ Quang Dũng tới tận trường quay chạy chương trình. Phải đến khi Việt giả Khánh Ly, tôi mới biết anh ấy đang tập luyện. Nhật Thủy cũng thể hiện tốt vai Mỹ Tâm. Ái Phương chọn nhạc nước ngoài, phát huy sở trường hát nhạc sôi động giống Madonna rất thú vị. Tôi nghĩ đêm chung kết chúng tôi ngang tài ngang sức. Tôi thắng đơn giản vì may mắn hơn mọi người thôi.

- Việc liên tục giả gái tại Gương mặt thân quen có thể khiến nhiều người đặt câu hỏi về giới tính của anh. Điều đó tạo áp lực cho anh thế nào?

- Tôi thấy chuyện đó cũng bình thường vì đã chấp nhận chơi là phải chơi cho tới. Mọi người cũng hay hỏi tôi có ngại tin đồn này kia không thì tôi đều thẳng thắn nói "nếu sợ thì đã không tham gia". Quyết định thi rồi mà còn sợ người ta nói này nói nọ thì làm sao diễn cho tốt được? Tôi đến với cuộc thi với tâm lý hoàn toàn thoải mái, không e ngại điều gì. Trong số các thí sinh, tôi thích tính cách của anh Khương Ngọc vì anh đã truyền được năng lượng nhiệt tình, chơi hết mình cho các thí sinh khác.

- Trong số các tiết mục đã biểu diễn tại Gương mặt thân quen, anh hài lòng với phần thi nào nhất?

- Tôi nhớ nhất là màn hóa thân chị Lệ Quyên vì tiết mục đó đạt được lượng view cao nhất trên trang youtube. Hiện tại đã có hơn 2,5 triệu lượt xem video này. Có một kỷ niệm vui là sau tuần thi giả Lệ Quyên, tôi được nhiều bầu show mời đi hát. Một lần đi diễn ở tỉnh, tôi thấy dọc đường treo những banner quảng cáo "Chương trình ca nhạc hôm nay gồm có những ngôi sao nổi tiếng đến từ TP HCM như Khởi My, nhóm La Thăng, Lý Hải và đặc biệt, hiện tượng âm nhạc mới: Thanh Duy (Lệ Quyên - Gương mặt thân quen)..." Tôi đọc xong vừa vui vừa buồn cười. Đó là tiết mục mang đến dấu ấn đặc biệt với tôi và chương trình. Trước đó, tôi không hề nghĩ mình giả được giọng chị Lệ Quyên.

Thanh Duy dự định dùng tiền thưởng đầu tư làm album nhạc.

- Một số nghệ sĩ trẻ từng đăng quang trong các chương trình truyền hình thực tế dần bị "chìm", thậm chí biến mất trong làng giải trí. Anh có sợ vinh quang vừa đạt được lại chóng lụi tàn?

- Tôi may mắn có những cộng sự hỗ trợ trong sự nghiệp ca hát. Tuy chưa làm được gì gọi là thành công quá to tát nhưng tôi cũng không chán nản hay đặt kỳ vọng quá cao vào bản thân. Với nghệ thuật, đơn giản là tôi thích gì thì cứ làm thôi. Nếu may mắn Tổ đãi thì tôi đi tới đỉnh vinh quang còn không cũng chẳng sao. Dù gì tôi vẫn thấy mình may mắn vì đến nay vẫn sống được với nghề. Tôi gia nhập showbiz 7 năm, trải qua nhiều thăng trầm nhưng vẫn bám trụ được. Với giải quán quân Gương mặt thân quen, tôi hy vọng mình có thêm một bàn đạp để vững bước trong hành trình phía trước.

- Vừa trải qua đêm thi quan trọng nhưng trông anh không hề mệt mỏi. Lý do nào khiến anh luôn giữ được nụ cười và thần thái tươi tỉnh như vậy?

- Tôi đã nghỉ ngơi trước khi thi nên không thấy mệt mỏi gì. Trước chung kết, tôi từng bị stress không ngủ được. Một hôm, tôi thức dậy lúc 2h sáng, quyết định đặt vé máy bay đi Thái Lan chơi một mình. Tôi biến mất trong 2 ngày khiến mọi người hết hồn. Tôi tung tăng vui chơi thoải mái và trở về vào đúng ngày ê kíp chạy chương trình. Ai cũng bất ngờ không hiểu sao tôi thoải mái, vô tư vậy. Nhưng đó là cách để tôi tạm rời xa guồng quay công việc, thư giãn, nạp lại năng lượng. Bởi khi bị căng thẳng là tôi không làm được gì cả.

- Anh muốn chia sẻ chiến thắng mình vừa đạt được với ai nhất?

- Đó là ba mẹ tôi. Nhớ ngày xưa khi tôi thi Vietnam Idol 2008, ba mẹ tới xem và ủng hộ nhưng tôi lại không thắng. Điều đó khiến ba mẹ nghĩ mình không mang tới may mắn cho con trai nên năm nay quyết định ngồi nhà xem tivi, không tới tận sân khấu nữa. Hôm nay chỉ có quản lý và ca sĩ Đại Nhân là hai người bạn thân đã đồng hành cùng tôi 6, 7 năm nay tới ủng hộ. Tôi dự định sẽ trích tiền thưởng tổ chức một buổi tiệc cảm ơn những người đã luôn bên cạnh, yêu thương mình. Phần còn lại, tôi sẽ đầu tư làm một album nhạc.

Hương Giang