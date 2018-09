Thanh Duy thất bại khi giả ca sĩ Ricky Martin

Ngọc Liên với tạo hình ca sĩ Diana Ross biểu diễn 'When you tell me that you love me'. Cô phải nhuộm da để có hình ảnh giống bản chính. Ngọc Liên chia sẻ, ngoài việc tập luyện bắt chước giọng hát nhẹ nhàng, trong trẻo của Diana, cô còn học động tác chắp hai ngón tay trỏ đặc trưng của danh ca này khi biểu diễn (xem video).