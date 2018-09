Thanh Duy nổi bật với tóc 3 màu đi họp báo

Dịp này, Thanh Duy ra mắt album 'Trái tim nhân mã', đánh dấu chặng đường mới trong sự nghiệp ca hát. Kể từ khi phát hành album đầu tay của Thanh Duy đến nay đã 7 năm, nên album này được ê kíp chăm chút kỹ lưỡng. Các ca khúc trong album như 'Hahaha', 'Tonight', 'Over'... đều là những bài hát mang đậm 'chất' của nam ca sĩ, bởi những người sáng tác đều là bạn bè thân thiết nhất, gồm Thăng Long và Đại Nhân. Ngoài ra còn có 'Lỗi ở yêu thương' do Ái Phương viết tặng Thanh Duy, hay ca khúc 'Follow your dream' của Dương Khắc Linh là bài mà Thanh Duy rất thích nên cover từ Lan Trinh... Thanh Duy chia sẻ, mỗi bài hát trong CD mang đến những câu chuyện và cảm xúc khác nhau của một chàng trai Nhân Mã giàu năng lượng, mơ mộng và nhạy cảm. Khi nghe album, khán giả cũng cảm nhận được Thanh Duy rất đa dạng về phong cách khi hát đủ thể loại nhạc, từ pop, ballad đến R&B, Dance...