Thanh Duy 'cầu hôn' fan trên sóng trực tiếp

Nam ca sĩ dùng những 'lời có cánh' nhưng không kém phần hài hước khi phải thực hiện màn thử thách cầu hôn với fan nữ.

Tối 5/2, Thanh Duy góp mặt trong chương trình "Oh my sign" chuyên nói về giải mã cung hoàng đạo và xem bài tarot, được phát sóng trực tiếp trên kênh V Việt Nam của V Live. Chương trình còn có sự tham gia của chuyên gia xem bài Tarot - Phùng Lâm và do ca sĩ, MC Ngô Kiến Huy dẫn dắt.

Thanh Duy hào hứng khi tham gia từng phần trong chương trình.

Trong phần Horo Games, Thanh Duy tham gia trò chơi cùng ba fan nữ. Nam ca sĩ mang lại nhiều tiếng cười cho toàn bộ ê kíp và khán giả ở trường quay bởi sự vui vẻ, thân thiện và "hết mình". Đặc biệt, kết thúc phần chơi, đội của giọng ca "Lỗi ở yêu thương" bị thua và anh phải thực hiện màn cầu hôn lãng mạn với hai cô gái của đội bạn.

Thanh Duy hài hước tỏ tình: "Chi ơi, em có biết con khỉ và em khác nhau như thế nào không? Con khỉ thì sống trong rừng, còn em sống trong tim anh. Ba mẹ em chắc hẳn rất mệt mỏi vì đã lấy hết tất cả những gì tinh túy nhất trên cuộc đời này dồn thẳng vào người em. Em có sẵn lòng lấy anh làm chồng em không?". Những "lời có cánh" nhưng không kém phần hài hước của nam nghệ sĩ khiến khán giả thích thú, reo hò và không ngừng cười.

Thanh Duy có màn tỏ tình hài hước nhưng không kém phần lãng mạn với fan nữ.

Bên cạnh tham gia trò chơi, Thanh Duy còn được chuyên gia Phùng Lâm giải mã nhiều điều thú vị trong tính cách, đời sống, tình yêu cũng như công việc ở phần Zoroscope. Theo đó, nam ca sĩ 8x thuộc cung Nhân Mã, là người giàu tình cảm, nhiệt tình nên dễ bị hiểu lầm là đa tình. Thanh Duy tiết lộ trong tình yêu, anh rất kín đáo, thường muốn giữ mọi thứ cho riêng mình, có tính sở hữu cao nên khi ghen cũng rất mãnh liệt. Ngoài ra, anh cũng có nhiều bạn tốt và họ là những người thích dùng hành động để thể hiện hơn lời nói. Ngược lại, Thanh Duy cũng rất thẳng thắn với những bạn bè thân thiết.

Về mặt tính cách, "Quán quân Gương mặt thân quen" là một người chứa đựng nhiều mâu thuẫn. Nam ca sĩ cũng tự nhận mình "đa nhân cách". Một mặt, anh luôn sống vì người khác nhưng đôi lúc lại băn khoăn, muốn chứng tỏ bản thân, thể hiện sự khác người. Chính vì những mâu thuẫn đó nên cảm hứng trong công việc của anh "lên xuống thất thường". Thanh Duy cho biết bản thân rất nhạy cảm và thường không thổ lộ tình cảm với người thân một cách trực tiếp mà thường hay quan sát. Anh thích chia sẻ điều mình yêu thích với mọi người.

Về công việc, giọng ca "Tự mình" là người biết nắm bắt thời cơ, truyền cảm xúc, khiến người khác vui hơn. Tuy nhiên, đôi lúc, anh lại thiếu quyết đoán với những vấn đề ảnh hưởng tới người khác. Chính vì quan tâm tới mọi người xung quanh quá nhiều nên Duy hay giữ cảm xúc trong lòng, dẫn đến suy nghĩ nhiều, dễ mệt mỏi, căng thẳng.

Thanh Duy vui vẻ trò chuyện, chia sẻ với khán giả.

Ở phần cuối chương trình - Dear Tarot (Coi bài Tarrot online), Thanh Duy có cơ hội xem bài Tarot với chuyên gia, hỏi về công việc, tình yêu và gia đình. Nam ca sĩ còn bật mí đang thực hiện một hướng đi mới, chưa từng làm trước đây và chi nhiều tiền để ra mắt sản phẩm âm nhạc mới.

Ngoài xem bài cho khách mời của chương trình, chuyên gia Phùng Lâm còn giúp khán giả may mắn giải đáp thắc mắc, ý nghĩa của những lá bài. Mỗi tuần sẽ có một vài khán giả được chọn để gửi câu hỏi và số điện thoại, MC sẽ gọi điện thoại trực tiếp, khách mời sẽ hỗ trợ họ bốc bài.

Thu Ngân