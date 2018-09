Huấn luyện viên The Voice Kids lần đầu chia sẻ cảm xúc về người vợ trẻ trung và xinh đẹp Trương Huệ Vân.

Vào ngày đầu tiên của năm 2014, Thanh Bùi đã viết status trên Facebook cá nhân để cám ơn tình cảm của khán giả đã dành cho anh, trong đó có nhắc đến bà xã Huệ Vân. Anh chia sẻ: "Cám ơn năm 2013 đã cho Thanh những khoảnh khắc mãi không thể nào quên. Cám ơn tất cả các bạn đã luôn yêu thương và ủng hộ Thanh. Và Thanh xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến đất nước Việt Nam đã cho Thanh người phụ nữ tuyệt vời. 2014 sẽ lại là một bắt đầu mới... Thanh trân trọng và yêu thương tất cả thật nhiều".

Trong lời chia sẻ đầu năm mới, Thanh Bùi khen vợ là người phụ nữ tuyệt vời.

Trước những lời tâm sự của huấn luyện viên The Voice Kids, đông đảo bạn bè, học trò và khán giả đã gửi lời chúc mừng hạnh phúc vợ chồng anh và mong tổ ấm sẽ có thêm tiếng cười của con trẻ trong tương lai không xa:"Ngày trước hâm mộ anh, giờ thì thêm ngưỡng mộ vợ anh nữa, cả hai vợ chồng đều rất tuyệt. Chúc gia đình nhỏ mới của anh luôn hạnh phúc và sớm có tiếng cười trẻ con nha", "Vợ anh là người phụ nữ thật tuyệt vời, vừa tài vừa sắc. Chúc anh luôn hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Sang năm sẽ có thêm Thanh Bùi nhí nữa anh nha. Và chúc anh năm 2014 sẽ gặp nhiều may mắn hơn và thành công hơn cả trong nước lẫn quốc tế luôn anh nhé!"

Ảnh cưới lãng mạn của nam ca sĩ.

Đám cưới sang trọng của Thanh Bùi và doanh nhân trẻ Trương Huệ Vân diễn ra vào ngày 28/12 vừa qua tại tòa nhà 40 tầng do mẹ cô dâu làm chủ đầu tư. Vì muốn có một lễ cưới thật ấm cúng, không có sự can thiệp của giới truyền thông, cặp đôi đã giấu kín thông tin. Tuy nhiên, cách đó ít giờ, tấm thiệp cưới của Thanh Bùi đã bị rò rỉ trên mạng khiến công chúng vô cùng bất ngờ. Để không làm ảnh hưởng đến ngày vui, cặp đôi thuê vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt xung quanh địa điểm cưới, đồng thời yêu cầu phóng viên không được phép tác nghiệp. Do đó, hình ảnh về đám cưới của Thanh Bùi rất ít ỏi.

Bà xã Thanh Bùi có vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ.

Theo một nguồn tin, mỗi bàn tiệc tại đám cưới 5 sao của Thanh Bùi có giá khoảng 35 triệu đồng gồm các món ăn cao lương mỹ vị như canh bào ngư, bò Úc, tôm càng, chè yến. Vợ anh cũng diện váy Katherine, nằm trong bộ sưu tập xuân hè 2013 của thương hiệu Vera Wang. Chiếc váy có giá khoảng 7.000 USD (khoảng 148 triệu đồng).

Các học trò của Thanh Bùi tại The Voice Kids đều có mặt mừng hạnh phúc của thầy.

Vợ Thanh Bùi sinh năm 1988, sở hữu vẻ đẹp hiện đại như một hot girl. Cô là bạn thân của Huỳnh Bích Phương, Gương mặt khả ái của Hoa hậu Việt Nam 2010. Huệ Vân là thế hệ thứ tư của Trương gia tộc, gia đình kinh doanh "máu mặt" tại Sài Gòn. Công ty của gia đình cô là một trong những công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực bất động sản. Trương gia tộc còn là cổ đông lớn một Ngân hàng ở Sài Gòn và đầu tư xây dựng nhiều khu dân cư, khu du lịch nghỉ dưỡng... ở TP HCM cùng nhiều tình lân cận. Có nguồn tin còn cho rằng, Học viện âm nhạc của Thanh Bùi cũng do vợ anh làm chủ.

Khung cảnh tiệc cưới ấm cúng và sang trọng của huấn luyện viên The Voice Kids hôm 28/12.

Quỳnh Như