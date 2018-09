Thanh Bùi hợp tác cùng nhạc sĩ của Lady Gaga

Nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng người Mỹ Red One lần đầu đến Việt Nam để bàn bạc việc hợp tác với Thanh Bùi trong âm nhạc và góp phần nâng cao nhận thức về hội chứng tự kỷ cũng như vai trò của âm nhạc trong việc điều trị hội chứng này. Red One từng đoạt 3 giải Grammy cho các sản phẩm hợp tác cùng ca sĩ Lady Gaga như 'Poker Face' (2010), Album Pop hay nhất 2011 'The Fame Monster' và album 'Born this way' (2012). Anh là người sáng tác ca khúc chính thức cho World Cup 2006 và sản xuất album cho nhiều ca sĩ nổi tiếng thế giới khác ngoài Lady Gaga như: Jennifer Lopez, One Direction, Britney Spears, Celine Dion, Lionel Richie, Mariah Carey...