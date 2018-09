Thanh Bùi được đồng nghiệp quốc tế đánh giá cao

AJ Junior tên thật là Achraf Janussi. Anh bắt đầu sự nghiệp sáng tác khi kết hợp cùng ca sĩ Vanessa Hudgens để thực hiện album V phát hành năm 2006. Ngay sau đó, AJ nổi tiếng và được mời hợp tác với nhóm nhạc Đức No Angels và ca sĩ nổi tiếng của Anh Shayne Ward để thực hiện album Breathless phát hành năm 2007. AJ cũng viết 4 ca khúc cho album Back home của nhóm Westlife phát hành năm 2007. Những ca khúc nổi tiếng của AJ gần đây nhất là On the floor, Dance again và Live it up do Jennifer Lopez thể hiện. Ngoài ra, AJ từng hợp tác với nhiều ca sĩ nổi tiếng thế giới như Mohombi, Cher Lloyd, Nicole Scherzinger, JLS, Taio Cruz, Khaled, One Direction, Paulina Rubio, Havana Brown và Skitszo.