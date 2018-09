'Tháng năm rực rỡ' đối đầu hàng loạt bom tấn Hollywood vào tháng 3/2018

Thử yêu rồi biết

Khởi chiếu: 2/3

Thời lượng: 93 phút

Diễn viên: Trương Mỹ Nhân, Kent Phạm Tùng Anh, Xuân Phúc, Ngọc Châu

Chàng thiếu gia Quốc Bảo (Kent Phạm Tùng Anh) được bố giao cho dự án xây dựng để chứng tỏ năng lực. Nhưng sát ngày trúng thầu, anh vướng vào sự cố truyền thông với hot girl Yu Nhi (Trương Mỹ Nhân), một cô gái từ Mỹ về Việt Nam với ước mơ làm ca sĩ. Điều này khiến đối tác dời ngày công bố hợp tác. Bố Quốc Bảo đã tức giận ngừng tất cả công việc của anh. Yu Nhi cũng vì việc này mà mất hợp đồng trở thành ca sĩ với bầu Thái. Hai người bỗng chốc nhìn nhau như kẻ thù.

Khởi chiếu: 2/3

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Rachel McAdams, Jesse Plemons, Jason Bateman

Một nhóm các cặp đôi thường xuyên gặp gỡ nhau và tổ chức trò chơi vào ban đêm. Một ngày nọ, Brooks, thành viên của nhóm lên ý tưởng về trò chơi mới có chủ đề về một vụ giết người bí ẩn. Anh thông báo với toàn bộ thành viên rằng trong trò chơi này, sẽ có một người bị bắt cóc và những người còn lại sẽ đi tìm. Người chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng lớn. Thế nhưng chính Brooks lại biến thành nạn nhân bị bắt cóc trong trò chơi và trớ trêu thay, cả nhóm vẫn nghĩ đây là một phần kịch bản, cho tới khi họ hiểu rằng mình đang tham gia phá giải một vụ án thật sự.

Trailer phim 'Game Night'

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Three Billboards - Truy tìm công lý)