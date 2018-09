Thái San sang Pháp 18 năm vẫn nhớ quê hương, nhớ bạn diễn xưa

Tài tử nổi tiếng một thời xem nhiều phim Việt và luôn theo dõi thông tin về các đồng nghiệp cũ.

Những năm 1990, Thái San nổi tiếng không kém Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh... Anh sinh năm 1974, có gương mặt điển trai, thư sinh. Thái San từng đóng các phim Tấm Cám, Sao em vội lấy chồng, Nụ hôn đầu đời, Đừng nói xa nhau... Anh đã đóng cặp với hầu hết nữ diễn viên nổi tiếng thời bấy giờ như Diễm Hương, Việt Trinh, Y Phụng, Thu Hà... Năm 1998, Thái San sang Pháp sống, học tập và làm việc. Gần 20 năm qua, khán giả trong nước hầu như không còn biết thông tin gì về anh. Khi nhận được lời mời phỏng vấn từ báo Ngoisao.net, Thái San rất hào hứng. Tuy nhiên, vì quá bận rộn với công việc, anh mất gần... 2 tháng mới hoàn tất bài phỏng vấn.

Diễn viên điện ảnh Thái San hiện nay. Ảnh: Thái Nhàn

- Tại sao vào năm 1998 anh lại quyết định từ bỏ công việc diễn xuất ở Việt Nam trong khi đang nổi tiếng?

- Là diễn viên điện ảnh đã gắn bó với nghiệp diễn như đạo nghề, tôi không từ bỏ diễn xuất bao giờ. Có lẽ tôi chỉ tạm ngưng đóng phim tại Việt Nam từ năm 1998 khi phải lên đường sang Pháp chăm sóc sức khỏe cho mẹ tôi. Bà bị bệnh nặng kéo dài nhiều năm. Như mọi người con của dân tộc Việt Nam, tôi rất trọng tình cảm gia đình và luôn khắc ghi trong lòng bài ca dao đầy ý nghĩa: "Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha. Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con".

Trước hoàn cảnh mẹ tôi một thân một mình bị bệnh nặng ở phương trời xa không có ai chăm sóc, tôi quyết định tạm rời xa màn ảnh và tạm biệt tất cả khán giả thân thương trong nước, lên đường sang Pháp chăm sóc bà. Đây là cách để tôi làm tròn bổn phận của một người con một lòng thờ mẹ kính cha, biết yêu thương đùm bọc mẹ khi mẹ cần có con về bên cạnh, vì đối với tôi đạo hiếu quan trọng hơn đạo nghề.

Tôi đã ở lại Pháp chăm sóc mẹ cho đến khi mẹ tôi mất. Thời gian thấm thoắt trôi qua, nay mẹ tôi mất đã 5 năm rồi.

- Anh từng được xem là một trong những ngôi sao của dòng phim thương mại thập niên 1990, khi ngừng đóng phim, cảm xúc của anh như thế nào? Anh đã làm cách nào để vượt qua sự trống vắng khi phải từ bỏ công việc quen thuộc?

- Khi ngừng đóng phim, tôi đã cảm thấy một sự trống vắng rất lớn do bỗng dưng không còn những giây phút hóa thân vào nhân vật, không còn được vọng tiếng cười vui hay dâng trào cảm xúc trong nghề diễn. Với nghề diễn nơi phim trường, lửa tình điện ảnh đang rực cháy bỗng dưng nguội lạnh có thể khiến cho một người diễn viên đam mê nghệ thuật như tôi có thể rơi vào tâm trạng khủng hoảng. Bù lại, tôi đã tìm về lại và có được hạnh phúc sống bên cạnh mẹ sau nhiều năm tôi bị xa cách bà suốt từ thời niên thiếu do hoàn cảnh gia đình tôi không may mắn.

Mẹ tôi đã có được một niềm vui cuối đời là có con trở về sống bên cạnh, cho nên tôi không ân hận chuyện tôi đã ra đi, qua Pháp chăm sóc bệnh cho bà. Nếu bây giờ có phải làm lại chuyện đó thì tôi cũng sẽ làm ngay, không phải đắn đo suy nghĩ vì đó là đạo làm con.

Để vượt qua sự trống vắng khi bỗng dưng vì đi xa mà ngưng đóng phim trong nước, tôi đi học thêm kịch nghệ tại Pháp và tham gia nhiều lần casting phim. Vì vậy, ở nước ngoài tôi vẫn có dịp trau dồi diễn xuất và sống với nghiệp diễn khi đi đóng một số phim điện ảnh, truyền hình. Ngoài ra, tôi đi học thêm ở trường đại học và sau 5 năm tôi đã lấy được bằng thạc sĩ du lịch tại Pháp.

- Thời đó, diễn viên không chỉ diễn xuất tốt, còn có ngoại hình đẹp. Anh tự đánh giá mình như thế nào so với các đồng nghiệp khác?

- Vào thập niên 1990, tôi đang trong độ tuổi hai mươi phơi phới, cũng là thời kỳ phim thị trường đang sản xuất ra rất nhiều phim tình cảm xã hội ủy mị ướt át. Tôi nghĩ, các nhà làm phim và các đạo diễn đã khéo khai thác ngoại hình lẫn nét mặt thư sinh mà tôi mang từ thành phố Đà Lạt mộng mơ xuống Sài Gòn. Họ đã khéo sắp xếp kịch bản phim, khéo kết hợp cho tôi đóng cặp với những khuôn mặt diễn viên nữ vô cùng khả ái của những năm ấy.

Mong muốn diễn xuất tốt, ngay từ lúc đầu bước vào làng điện ảnh, tôi đã nhanh chóng cùng trong một năm thi đậu vào khoa Diễn viên kịch nói tại Trường Nghệ thuật Sân khấu II TP HCM và lớp diễn viên điện ảnh tại Trường Điện ảnh TP HCM. Tôi còn siêng năng đi học nâng cao diễn xuất, trau dồi nghề nghiệp. Khi đi đóng phim, tôi luôn dựa vào diễn xuất tốt làm nền tảng thành công. Tôi chịu khó nghiên cứu rất kỹ vai diễn trước khi vào đóng một bộ phim. Tôi học thuộc lòng lời thoại, và tôi dồn tất cả trí tuệ, tình cảm khi nhập vào vai diễn, cốt sao đóng cho thật hay để không làm phụ lòng khán giả thân thương, làm họ hài lòng. Bởi, họ là những người bỏ tiền ra mua vé xem phim và cũng là người đánh giá, thẩm định diễn viên chính xác nhất.

Năm 1998, Thái San từ bỏ hào quang của nghề diễn ở Việt Nam, sang Pháp chăm sóc mẹ bị bệnh.

- Anh từng đóng cặp với những nữ diễn viên nào và anh ấn tượng mạnh nhất với ai?

- Theo trình tự thời gian từ bộ phim đầu tiên cho đến bộ phim cuối cùng tôi đóng, tôi từng đóng cặp với các nữ diễn viên điện ảnh Thanh Lan, Diễm Hương, Vân Anh, Thu Hà, Mai Phương, Mỹ Duyên, Thanh Xuân, Việt Trinh, Hồng Đào, Mỹ Uyên, Tina Ngọc Tuyết, Trần Gia Linh, Hoàng Trinh, Y Phụng, Bảo Châu, Thanh Hằng, Minh Lý...

Ngoài ra, lĩnh vực đi làm mẫu chụp ảnh lịch cũng là một công việc rất công phu, sôi nổi, náo nhiệt vào thập niên 1990. Tôi từng chụp ảnh lịch cặp với các nữ diễn viên Diễm Hương, Việt Trinh, Y Phụng, Mỹ Khanh, Diệu Ái, Thanh Xuân, Mỹ Uyên, Kim Khánh, Thảo Dung, Trịnh Kim Chi, Hà Phương, Ngọc Huyền, Vân Hà, Thụy Mười, Võ Hoàng Như Phúc, Ci Mi, Uyển Nhi, Ngọc Lan, Yến Vy, Tăng Tử Thanh, Tăng Huệ Văn...

Tất cả các nữ diễn viên khả ái đó là cả một rừng sao mỹ nhân, mỗi người đều có một nét đẹp sáng ngời riêng, mỗi người đều để lại không riêng gì cho tôi mà cho tất cả khán giả thân thương những ấn tượng không thể nào quên. Nếu nói cho công bằng thì tôi ấn tượng mạnh nhất với Việt Trinh. Có lẽ do Việt Trinh có đôi mắt buồn xao xuyến và trong sự nghiệp diễn viên thì tôi đã đóng cặp với Việt Trinh nhiều bộ phim nhất.

Thái San, Việt Trinh trong phim 'Sao em vội lấy chồng' Thái San - Việt Trinh trong trích đoạn phim 'Sao em vội lấy chồng' thập niên 1990.

- Anh có từng rơi vào tình trạng "phim giả tình thật" với ai vào thời điểm đó hay không?

- Khi nhập vai diễn trong phim, tôi quên bản thân mình, say mê hóa thân vào nhân vật nên tôi đóng thật như ngoài đời và có tình cảm thật khi đóng cặp với bạn diễn. Đối với tôi không có "phim giả tình thật" mà là "phim thật tình thật". Chính phép lạ kỳ diệu đó đã cho phép tôi có thể hóa thân vào những số phận nhân vật khác nhau để dâng trào cảm xúc thật từ tâm hồn và trái tim. Đó là liều thuốc đam mê nung nấu lửa tình điện ảnh của tôi suốt bao nhiêu năm qua, và tôi đã sống thật trong phim như trong một cơn mê.

Đối với tôi, "phim thật tình thật" nên tôi đã không bị rơi vào tình trạng "phim giả tình thật" với ai vào thời điểm đó. Tôi sống ngay trong nhân vật của phim và trong cảm xúc phim nên tôi đã quên hết ngoài đời. Tại phim trường, ngay lúc chưa quay cảnh phim, tôi đã là nhân vật khác chứ không còn là tôi nữa, hồn tôi đã nhập vào sống trong phim rồi. Trong phim tôi luôn đón nhận và cảm nhận được ngay cảm xúc thật của bạn diễn. Diễn xuất trở thành một thế giới riêng tràn đầy diễm phúc đối với tôi.

Nghĩ cho cùng thì cuộc sống trên đời này cũng chỉ là một cuốn phim đang quay. Nhiều khi cuốn phim kia là thật mà chính cuộc sống trên đời nhiều lúc lại là giả không biết chừng.

- Lâu nay anh có cơ hội gặp lại các bạn diễn cũ không và khi gặp lại cảm xúc ra sao?

- Vì tôi ở Pháp, do địa lý cách trở nên lâu nay tôi chưa có cơ hội gặp lại các bạn diễn chung ngày xưa. Nếu gặp lại chắc chắn tôi sẽ rất vui mừng.

Thế nhưng, tôi vẫn liên lạc được với nhiều đồng nghiệp cũng như nhiều đạo diễn phim quen biết qua Facebook. Đúng là thời đại thông tin phát triển, gặp nhau qua mạng xã hội cũng rất hay, có thể không được mãn nguyện bằng gặp lại nhau ngoài đời thật, nhưng có còn hơn không. Hy vọng tôi sẽ có dịp được gặp lại tất cả các bạn đồng nghiệp ngày xưa để tay bắt mặt mừng và biết đâu có dịp làm việc lại với nhau.

Có một vài trường hợp đặc biệt tôi gặp lại bạn diễn chung ngày xưa. Xin kể trường hợp chị Thanh Lan vì là chị họ của tôi nên tôi đã gặp lại tại Mỹ nhiều lần. Gặp nhau hai chị em rất vui và đã có dịp cùng đi hát chung show tại Mỹ. Chị Thanh Lan vẫn còn rất đẹp. Chị cũng đã đóng chung phim mới cùng tôi là Người yêu ma quay năm 2007 tại Pháp.

Tôi còn gặp lại ca sĩ Hà Phương tại Mỹ năm 2004, thấm thoắt cũng đã 12 năm. Hà Phương bây giờ rất giàu. Cô ấy rất tốt. Cô đã tặng tôi toàn bộ chi phí sản xuất tại Mỹ hai cuốn CD riêng Hỡi người tình và Eo biển tình yêu, trong đó tôi hát nhạc Pháp.

Nữ diễn viên tôi gặp lại gần đây nhất là Mỹ Khanh. Một tháng sau khi mẹ tôi mất năm 2011, Mỹ Khanh đã bay qua Pháp thăm tôi. Mỹ Khanh bây giờ trở thành một đạo diễn giỏi. Gặp lại Mỹ Khanh tại Paris sau nhiều năm không gặp, thấy nàng vẫn tưoi vui và yêu đời, tôi có cảm giác sống lại thời sinh viên ngày xưa còn đi học chung với nhau tại Trường Nghệ thuật Sân khấu II tại Sài Gòn, với biết bao nhiêu kỷ niệm không thể nào quên.

Thái San từng đóng cặp với hàng chục nữ diễn viên nổi tiếng, trong đó có Việt Trinh và Diễm Hương.

- Anh có thường theo dõi thông tin về các đồng nghiệp thời xưa không?

- Tôi vẫn thường xuyên theo dõi thông tin về điện ảnh nước nhà vì đây là cái nôi đã sản sinh tên tuổi tôi ngày xưa. Tôi dành thời gian xem rất nhiều phim mới của Việt Nam. Phim Việt Nam ngày nay nhờ có phương tiện kỹ thuật tân tiến hơn ngày xưa nhiều nên đã làm nên nhiều phim rất hay. Điện ảnh nước nhà từ xưa đến nay vẫn được tôi quan tâm hàng đầu và tôi luôn mong muốn nền điện ảnh Việt Nam ngày càng phát triển về mọi mặt.

Qua báo mạng tôi cũng được biết đến nhiều thông tin về các đồng nghiệp thời xưa, nhiều bạn vẫn còn rất phong độ. Nhiều nữ diễn viên bạn diễn chung ngày xưa với tôi hôm nay vẫn còn rất đẹp, nhiều người vẫn còn đi đóng phim. Tôi cũng rất quan tâm đến lực lượng diễn viên mới ngày nay trong nền điện ảnh Việt Nam. Có nhiều người trẻ đẹp, diễn rất tốt, là điều đáng mừng cho điện ảnh nước nhà.

- Anh có thể chia sẻ gì về cuộc sống hiện tại của anh?

- Từ khi tôi rời Việt Nam sang Pháp chăm sóc bệnh cho mẹ tôi, tôi đã không để phí thời gian. Ngoài chuyện chăm sóc sức khỏe cho mẹ, tôi đi học thêm ở trường đại học. Sau 5 năm học tôi đã lấy được bằng thạc sĩ du lịch và lập công ty du lịch tại Pháp, đón du khách từ Việt Nam sang tham quan Pháp và châu Âu.

Tâm hồn nghệ sĩ và tình yêu nghệ thuật vẫn chan chứa, nhưng vì sống trên đất Pháp, với một nền văn hóa phương Tây, nên người diễn viên điện ảnh Việt Nam không còn nhiều cơ hội để đóng phim như ở trong nước. Thỉnh thoảng trúng casting phim và được đóng vài bộ phim điện ảnh - truyền hình tại Pháp đối với tôi cũng là may mắn lắm rồi.

Một điều tôi muốn chia sẻ là khi sống nơi phương trời xa thì tâm hồn và tấm lòng người con Việt xa xứ da diết, thiết tha yêu quê hương đất nước Việt Nam vô cùng, lúc nào cũng xao xuyến trong lòng thương nhớ về quê hương và dân tộc, nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ người thân, nhớ bạn bè. Có đi xa mới thấy những gì ta đã có tại Việt Nam là quý giá.

- Lâu nay anh thường về Việt Nam không? Nếu có lời mời trở về nước đóng phim thì anh định thế nào?

- Thỉnh thoảng tôi có về Việt Nam thăm gia đình, thăm cha tôi từ xưa đến nay vẫn sống trong nước. Cha tôi là một nhà giáo đã về hưu. Lần cuối tôi về nước là hè năm 2012, đến nay đã 4 năm rồi. Tôi không về được mỗi năm cũng do công việc và chuyện học hành tại Pháp chiếm nhiều thời gian. Chưa kể, mỗi lần về cũng nhiều tốn kém. Một thân một mình nơi trời Tây tôi vừa đi làm, tự bươn chải trong cuộc sống vừa đi học nên cuộc sống cũng còn vất vả.

Tôi vẫn luôn suy nghĩ về dự định trở lại với điện ảnh nhưng có lẽ tôi phải về nước luôn thì dự định đó mới dễ thực hiện, còn sống ở nước ngoài nơi phương trời xa cách nửa vòng trái đất, địa lý cách trở chắc khó bề thực hiện được. Nếu tôi ở trong nước lâu dài thì các đoàn phim mới tiện để mời tôi trở lại đóng phim. Còn nếu bây giờ có lời mời trở về nước đóng phim thì quá quý nhưng tôi lại đang ở quá xa, chắc khó có đoàn phim nào chịu chi phí cho tôi về.

Liệu tôi sẽ có ngày trở lại đóng phim trong nước hay không, tôi vẫn luôn tin tưởng và hy vọng vào tương lai, nhưng có lẽ chỉ có Trời biết câu trả lời.

