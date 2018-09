Thái Quang: 'Tôi suýt bị sặc khói trên sân khấu'

Giọng ca triển vọng của The Voice nhớ mãi kỷ niệm 'dở khóc dở cười' khi trình diễn ca khúc Mây trong bán kết một Giọng hát Việt.

- Là một trong những thí sinh được đánh giá cao ở The Voice 2013 nhưng lại phải dừng chân ở liveshow 8, anh thấy hối tiếc nhất điều gì?

- Trước khi tham gia cuộc thi tôi cũng chưa biết mình sẽ vào sâu được đến đâu, bởi vậy chỉ đặt mục tiêu cho bản thân mình là phải cố gắng hết sức tại từng vòng một. Kết quả ra sao tôi không thể dự đoán trước. Do đó dù dừng chân ở liveshow 8 nhưng tôi vẫn cảm thấy thoải mái và hài lòng vì đã đạt được những thành công nhất định. Với tôi, cả 4 thí sinh lọt vào vòng chung kết đều xứng đáng với ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt. Chiến thắng của Thảo My cũng khiến tôi cảm thấy vui và hài lòng vì em còn rất trẻ, nhưng đã nỗ lực rất lớn trong suốt cuộc thi. Kết quả bình chọn của khán giả dành cho Thảo My cũng rất chính xác.

- Sau hành trình Giọng hát Việt, Thái Quang nhận thấy cuộc sống của mình đã thay đổi như thế nào?

- Trước khi tham gia Giọng hát Việt, tôi vẫn chỉ là một cậu sinh viên đi hát những quán cafe, phòng trà và nuôi ước mơ theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Giờ đây ước mơ đã thành sự thật, tôi đã được đứng trên những sân khấu chuyên nghiệp, điều trước đây vẫn thường mơ ước. Từ khi Giọng hát Việt kết thúc, khi ra đường tôi được nhiều người nhận ra, hỏi thăm và khen ngợi, điều này làm tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Đối với tôi đây cũng là một thành công vì đã để lại được dấu ấn trong lòng mọi người. Cuối cùng, tôi cảm thấy mình đã thay đổi được rất nhiều trong cách suy nghĩ cũng như về tư duy âm nhạc, sự cố gắng trong cuộc sống. Tôi cũng muốn chia sẻ với những bạn trẻ yêu nhạc và đam mê ca hát: "Hãy cứ sống thật tốt và cố gắng hết mình, đầu tư cho bản thân thật nhiều, không sớm thì muộn, chỉ cần bạn kiên trì và quyết tâm thì bạn sẽ thành công thôi".

- Trong suốt quãng thời gian tham gia Giọng hát Việt, khoảnh khắc nào khiến Thái Quang cảm thấy xuống tinh thần nhất?

- Tất cả khoảnh khắc khi tham gia Giọng hát Việt thực sự đều là những giây phút thật đẹp của tình bạn, tình thầy trò, tình anh em... Duy nhất chỉ có một khoảnh khắc khiến tôi buồn, chính xác là buồn chứ không đến nỗi xuống tinh thần, là khi biết mình phải dừng cuộc chơi và nhường bước cho đồng đội. Nhưng tôi sẽ nhớ mãi và coi nó như động lực để cố gắng hơn trên bước đường theo đuổi ước mơ sau này. Ngoài ra, một kỷ niệm buồn nữa là khi các bạn Nguyễn Hoàng Yến, Ngọc Trâm, My Hoàn … phải rời cuộc thi. Lúc đó căn nhà chung đang đông vui thì chỉ còn lại vài người. Trong suốt một tháng sau đó, gần như tôi cứ phải lủi thủi đi tập, ăn, ngủ một mình trong một căn hộ rất lớn.

- Trong số các huấn luyện viên, anh hâm mộ ai nhất?

- Chắc chắn đó là vị huấn luyện viên đáng kính của tôi - chị Mỹ Linh. Trước kia khi chưa tham gia Giọng hát Việt và chưa gặp chị, tôi đã hâm mộ chị và những ca khúc do chị thể hiện. Chị Mỹ Linh là người rất tình cảm và thẳng thắn. Tôi đã học tập được rất nhiều về cách sống, cách ứng xử cũng như về chuyên môn và kỹ thuật thanh nhạc. Con đường của tôi đi cũng do chị phát hiện và định hướng cho, vì thế trong lòng tôi chị luôn là thần tượng lớn nhất và đẹp nhất. Đẹp cả về con người lẫn giọng hát.

- Anh có thể bật mí một kỷ niệm thú vị nhất trong gần một năm đồng hành với The Voice Việt Nam?

- Đó là lúc tôi trình diễn bài “Mây” trong đêm bán kết một, chỉ một ca khúc thôi nhưng đến hai biến cố, nhớ lại nhiều khi không biết nên cười hay khóc. Khi trình diễn bài “Mây”, có đoạn tôi diễn cùng một bạn diễn viên múa, chẳng biết do diễn nhập tâm quá hay sao mà đến đoạn vuốt má, bạn này vuốt rơi luôn cả “monitor” (tai phone để ca sĩ nhge giọng hát của mình khi trình diễn), mà lúc đó, tôi lại chỉ mang cái duy nhất thôi, thế là chỉ biết cố gắng đứng cạnh cái loa monitor để nghe cho rõ và hát tiếp. Ngay sau đó, trong kịch bản sẽ có một luồng khói phun ra từ trong sân khấu và tôi phải đi vào luồng khói đó để xuất hiện ở cuối bài, nhưng khi vừa bước vào thì khói phun chưa hết nên xộc thẳng vào miệng. Lúc đó không biết làm thế nào nên tôi đành phải nuốt hết đám khói và tiếp tục hát, cũng may là khi bước ra từ đám khói đó hình ảnh của tôi rất đẹp và được khán giả vỗ tay rất lớn, kết quả cuối cùng là một tiết mục thành công.

Photo: Thiện Viễn; Stylish: Đỗ Long; Trang phục: Ecko; Phụ kiện: Nokia Lumia 1520 - Nokia Lumia 1320.

- Sau những thành công của Giọng hát Việt, dự định tiếp theo của anh là gì?

- Tôi dự định sẽ theo đuổi một hình ảnh sang trọng nhưng dòng nhạc vẫn có thể phù hợp với nhiều khán giả. Những ai đã yêu mến tôi qua The Voice vẫn sẽ nhận ra một Thái Quang quen thuộc trong tương lai. Sắp tới tôi sẽ thực hiện một single đồng thời tổ chức một mini show ở Hà Nội để đáp lại tình cảm của mọi người. Đặc biệt, mini show sắp tới có sự góp mặt và giao lưu của những người bạn đã cùng tham gia The Voice Việt Nam.

Thảo Nhi