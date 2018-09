Thái Ngân, Hoàn Mỹ bị nguy hiểm làm giám khảo căng thẳng

Uyên Nguyên thể hiện ca khúc nổi tiếng 'Love the way you lie'. Nữ thí sinh đội Đàm Vĩnh Hưng làm cả sân khấu vỡ òa với lối xử lý tinh tế, điêu luyện và đầy cảm xúc. Hồ Ngọc Hà nhận xét, Uyên Nguyên hát tuyệt vời, chắc trong từng hơi thở, làm người nghe thăng hoa theo từng câu 'phiêu'. Mr. Đàm thì khen Uyên Nguyên xử lý tốt về tất cả mọi mặt với ca khúc này (xem video).