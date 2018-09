Thái Hòa, Kim Lý làm vệ sĩ cho Chi Pu

'Vệ sĩ Sài Gòn' do đạo diễn người Nhật Bản, Ken Ochiai chỉ đạo thực hiện. Anh bắt đầu sự nghiệp làm phim khi mới 12 tuổi và nhận được vô số giải thưởng danh giá qua các phim 'Tiger Mask', 'Uzumasa Lime Light'.... Với dự án hành động hài mới này, Ken Ochiai kết hợp sản xuất cùng Kim Lý, Niv Fichmen - nhà sản xuất của 'The Red Violin', 'Blindness', 'Enemy', ' Into The Forest'... Trương Ngọc Ánh cũng tham gia phim với vị trí giám đốc sản xuất.