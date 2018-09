Tấn Beo: 'Tôi từng cháy túi, phải vay mượn bạn bè'

Nghệ sĩ hài chia sẻ, trong đời làm nghệ thuật, anh nhiều lần bị quỵt cát-xê, lâm cảnh túng thiếu.

- Anh rất cởi mở khi nói về nghệ thuật nhưng ít khi chia sẻ chuyện gia đình, vợ con. Vì sao vậy?

- Tôi có 3 con trai, đứa lớn nhất 20 tuổi, đang học làm hướng dẫn viên du lịch, hai đứa sau vẫn còn học phổ thông. Tôi ít chia sẻ về gia đình vì thấy không có gì để nói. Vợ tôi ở nhà chỉ làm nội trợ, không hoạt động nghệ thuật nên cũng chẳng cần lên báo làm gì. Tôi thấy cuộc sống riêng của mình ổn định, hạnh phúc là vui chứ cần gì phải mang hết cả người thân, vợ con lên báo khoe khoang làm gì. Vợ tôi cũng không buồn khi tôi giấu hình ảnh cô ấy và cũng chẳng quan tâm showbiz thế nào.

Nghệ sĩ hài Tấn Beo.

Sống với nhau đã 21 năm, cô ấy hiểu tôi. Vợ tôi hiền lành, ở nhà quán xuyến nhà cửa, chăm lo các con, xem phim tôi đóng như một khán giả bình thường. Thỉnh thoảng tôi đưa vợ đi tiệc cưới, liên hoan cùng bạn bè, cô ấy có vẻ ngại ngùng.

- Là nghệ sĩ, anh làm thế nào để giữ hôn nhân bền vững suốt nhiều năm qua?

- Hôn nhân bền hay không chủ yếu do tính người thôi. Tôi cũng chia sẻ với vợ từ đầu về công việc của mình nên được cô ấy hiểu và thông cảm. Nếu tôi có gì không hay báo chí tự khắc phanh phui hoặc lên mạng xã hội hết à. Từ đó tới giờ tôi cũng chưa vướng tai tiếng gì nên vợ không phải phàn nàn, ghen tuông gì cả. Tôi ý thức mình đam mê làm nghệ thuật nhưng vẫn phải dành thời gian cho vợ con. Ngày lễ người ta đi diễn nhưng tôi không đi, ở nhà đưa vợ con đi chơi. Tôi chỉ nhận diễn ngày thường thôi. Tôi đi làm, có tiền là đưa hết cho vợ giữ, không cầu kỳ chuyện ăn mặc, hình thức nên cũng chẳng tốn kém gì.

Tôi chỉ có tật xấu là thỉnh thoảng tụ tập nhậu nhẹt với bạn bè nhưng nhậu xong say xỉn thì về nhà ngủ, không làm phiền vợ con. Ngủ dậy có cơm thì ăn, không có cũng chẳng sao, ra ngoài ăn. Tôi sống đơn giản, không làm gì có lỗi với lương tâm là được.

- Một mình đi làm nuôi cả gia đình, có bao giờ anh rơi vào tình trạng "cháy túi" chưa?

- Tôi nặng gánh vì mọi chi phí ăn học của các con, chi tiêu sinh hoạt trong nhà đều một tay tôi lo. Làm nghệ thuật cũng hên xui tùy theo thời điểm chứ không ổn định. Có những lúc nhiều show, khán giả tới xem đông thì thu nhập tốt còn khi kinh tế ảm đạm, chương trình ít, khán giả không bỏ tiền coi thì nghệ sĩ nghèo. Có lúc tôi chạy show không kịp thở, có khi cả tháng ế ẩm nằm nhà.

Tôi cũng bị quỵt cát xê nhiều nhưng chỉ im lặng. Tôi thấy người ta làm việc không đúng, mình không thích thì thôi, không hợp tác nữa chứ chẳng làm to chuyện, vạch lưng chỉ thẹo hai bên. Tôi nghĩ mình chẳng sống được mấy ngày với chút tiền đó nên bỏ qua. Chắc người ta khó khăn, nghèo khổ nên mới xù tiền mình. Bởi có những lúc, tôi rơi cũng rơi vào hoàn cảnh trong túi không có một đồng để lo cho gia đình phải vay mượn anh em, bạn bè. Hiện tại thì sau mấy chục năm hoạt động nghệ thuật, chi tiêu tiết kiệm, kinh tế của gia đình tôi đã tạm ổn. Các con lớn rồi nên vợ chồng tôi bớt lo.

- Nhiều nghệ sĩ trẻ mới vào nghề đã khoe thu nhập khủng, xài hàng hiệu, ngồi xế hộp đắt tiền. Sao tới giờ anh vẫn chỉ đủ sống?

- Nói thật, làm nghệ thuật chân chính khó giàu lắm. Có ngày đắt show có ngày ế, thu nhập chan qua xớt lại đủ sống thôi. Tôi cũng không hiểu nghệ sĩ mà thu nhập khủng là dạng nghệ sĩ nào, hát ở đâu, một show bao nhiêu tiền, ngày diễn mấy show mà mới vào nghề đã khoe có nhà, có xe, lên báo nói toàn chuyện tiền tỷ. Tôi làm nghề lâu như thế, cũng gọi là có chút tên tuổi mà đến giờ vẫn chưa dám sắm đôi dép nào giá 1 triệu đồng. Thế mà người ta mặc toàn đồ hiệu, xách giỏ 1-2 tỷ đi sự kiện. Diễn cái gì, hát cái gì mà thu nhập kinh khủng vậy? Có những người mới diễn với tôi đây, còn nhờ tôi chỉ bảo, góp ý mà ít ngày sau đã khoe có bạc tỷ rồi. Tôi không biết họ kiếm tiền ở đâu mà nhanh và nhiều thế. Nghĩ mãi không ra nên thôi tôi không nghĩ nữa, cũng chẳng chạnh lòng hay buồn phiền. Tôi nghĩ tiền đó có lẽ cũng không phải từ nghệ thuật mà ra.

Tấn Beo từng bị hiểu lầm là chê bai Trấn Thành diễn hài dở nhưng mối quan hệ của anh và chàng MC vẫn tốt đẹp.

- Đi diễn đã nhiều năm, kỷ niệm nào khiến anh nhớ nhất?

- Tôi nhớ cách đây khoảng 20 năm có diễn ở một tỉnh vùng sâu, vùng xa. Khán giả đi sớm lắm, đoàn diễn xong xuôi rồi, hạ màn chuẩn bị đi ngủ thì bất ngờ có một ông cụ tới muộn. Ông nói nhà xa nên đi bộ từ sáng mới tới nơi, giờ không được nghe hát nên buồn lắm. Nghe vậy, anh em diễn viên bàn bạc rồi quyết định mở màn, hát lại từ đầu cho một mình ông cụ đó nghe. Thời đó còn nhiệt tình thế chứ giờ chắc không ai làm vậy nữa. Đi diễn ra, tôi cũng hay được khán giả thương yêu, ái mộ mà ôm hôn, ngắt nhéo cho bầm mình mẩy (cười).

- Anh từng bị hiểu lầm là chê bai Trấn Thành diễn hài dở. Sau chuyện đó, mối quan hệ của anh và chàng MC thế nào?

- Giờ tôi và Trấn Thành còn thân thiết hơn xưa. Đi quay phim chung, nó lo cho tôi từ chuyện ăn uống đến đồ diễn. Sau khi xảy ra vụ hiểu lầm, Thành ôm tôi nói: "Chuyện nhảm nhí vậy, anh đừng bực làm gì". Đó giờ tôi có chê ai bao giờ, từ người lớn tới người nhỏ. Chỉ có nhiều lúc nhậu nhẹt với nhau, anh em bông đùa mà người ngoài lại hiểu lầm, cho là nói thật, đưa lên mặt báo cũng phiền phức. Tôi là đàn anh đi trước, giúp Thành không hết thì thôi chứ sao lại xài xể, chê bai cậu ấy được. Trấn Thành không hiểu tôi mới là lạ. Tuy nhiên sau vụ vạ miệng ấy, nhiều người hỏi tôi nhận xét Hoài Linh, Thành Lộc, tôi đều thẳng thừng từ chối. Tôi không muốn vướng vào những chuyện nhảm nhí như vậy nữa.

- Phim điện ảnh "Thám tử Hên Ry" của anh được nhiều khán giả khen ngợi. Anh cảm thấy thế nào?

- Tôi khá hồi hộp khi làm phim này. Bởi một mình tôi kiêm nhiều vai trò: đạo diễn, diễn viên chính và tham gia hợp tác sản xuất. Phim lại về đề tài trinh thám pha chút kinh dị, hài hước chứ không phải phim hài như mọi người tưởng. Tôi không có nhiều tiền nên đầu tư kinh phí nhẹ, chấp nhận làm phim dạng "bom lép" thôi nhưng vẫn phải chỉn chu, nghiêm túc. Tôi sợ nhất là phim mình bị báo chí, khán giả chê nhảm nhí, vớ vẩn. Tôi mừng vì sau ngày ra rạp nhận được nhiều phản hồi tốt. Mọi người đều đánh giá, phim hay hơn kỳ vọng nhiều. Đó là động lực để tôi tiếp tục cố gắng phấn đấu, cống hiến cho nghệ thuật.

- Lần đầu làm phim, anh đã trải qua những khó khăn, áp lực gì?

- Tôi không ngại làm đạo diễn vì nghĩ mình làm nghề lâu cũng có nhiều kinh nghiệm. Nhưng tính tôi trước giờ không quen dạy dỗ hay chỉ bảo ai mà chỉ góp ý nhẹ nhàng. Vì thế, trên phim trường tôi cũng phải nghĩ cách làm sao để diễn viên và ê kíp lắng nghe, làm theo mình một cách tự nguyện. Tôi không quát nạt, bắt diễn viên phải làm thế này thế nọ mà chủ yếu xoa dịu, tỷ tê, góp ý nhẹ nhàng, tình cảm. May mắn là dàn diễn viên tôi chọn cũng có tình nghĩa, hiểu tính tôi nên mọi người làm việc vui vẻ như người trong một gia đình. Vấn đề nữa là kinh phí làm phim của tôi yếu. Tôi phải cầm cố sổ đỏ nhà để làm Thám tử Hên Ry vì thích, muốn có kỷ niệm đáng nhớ trong đời. Thế nên khi quay phim, mọi người trong ê kíp phải đúng giờ, không để tiến độ phim kéo dài, tránh tình trạng bị đội kinh phí nhiều.

Phim 'Thám tử Hên Ry' do Tấn Beo làm đạo diễn kiêm diễn viên chính được nhiều người khen ngợi.

- Trước anh, một số nghệ sĩ dày dặn kinh nghiệm đã liều lĩnh bỏ tiền đầu tư làm phim nhưng bị thất bại, mang nợ nần. Anh tính toán thế nào để không bị mất nhà vì nghệ thuật?

- Tôi làm theo hướng an toàn trước. Tôi đoán trước mọi tình huống. Xấu nhất là bị lỗ thì cũng không lỗ nhiều, tiếp theo là hòa vốn còn may mắn là có lãi, được khán giả đón nhận thì còn gì bằng. Vì đã chuẩn bị như thế nên tôi không bị áp lực hay hoang mang khi làm phim. Kinh phí bỏ ra cũng không đội lên nhiều so với dự kiến. Phim tôi ra đúng lúc loạt phim bom tấn của Mỹ phát hành, nhiều người khuyên nên dời ngày công chiếu nhưng tôi vẫn tự tin còn nhiều khán giả thích coi phim Việt. Người Việt sẽ ủng hộ hàng Việt nếu mình làm đúng, làm hay. Xem Thám tử Hên Ry, khán giả không bỏ về giữa chừng là thành công rồi. Tôi thấy nhiều phim ra rạp, mới chiếu được một nửa khán giả đã lục tục kéo nhau ra về. Buồn lắm.

- Ngoài nghệ thuật, anh còn có sở thích gì khi rảnh rỗi?

- Trước tôi có thú nuôi chim công nhưng giờ tặng con chim công ấy Hoài Linh rồi vì Hoài Linh thích. Ngoài ra tôi cũng thích chăm chút cho chiếc xe máy của mình. Từ khi chiếc xe dán hình con beo bị trộm đi rồi lại được trả về, tôi cũng ko chạy xe đó nữa. Tôi mua một chiếc Charly tay ga nhỏ gọn, trang trí ngộ nghĩnh để đi đây, đi đó. Từ trước đến nay tôi không thích xe 4 bánh. Nhiều người ngạc nhiên sao nghệ sĩ làm nghề lâu năm như tôi, đóng nhiều phim mà tới giờ chưa có ô tô riêng. Tôi nghĩ xe 4 bánh chỉ là công cụ hỗ trợ cho công việc của mình nên khi cần đi xa thì tôi thuê ô tô hoặc đi taxi cũng xong.

Hương Giang thực hiện