Tác giả 'Anh không đòi quà' bị tố đạo nhạc

Ca khúc mới nhất 'Đắng lòng thanh niên' của Only C bị chỉ trích vì mượn beat bản hit 'Bailando' của Enrique Iglesias.

Only C được xem là nhạc sĩ, ca sĩ nhanh nhạy khi tận dụng các trào lưu hot trong cộng đồng mạng để cho ra đời những ca khúc gây chú ý. Sau Anh không đòi quà và Thanh niên cứng được nhiều bạn trẻ yêu thích, mới đây Only C kết hợp cùng Avatar Boys tung sáng tác mới Đắng lòng thanh niên, bắt nhịp câu cửa miệng đang gây "sốt" và tạo hiện tượng trên khắp các diễn đàn, mạng xã hội.

Ca khúc với tiết tấu sôi động, bắt tai nhanh chóng thu hút nhiều người nghe vì ăn theo trào lưu "đắng lòng" và phê phán nạn cá độ đá bóng trong mùa World Cup. Phần rap của ca khúc có những đoạn như "Tiền không có nên em không yêu, đành để em bước theo đại gia", "Vì sợ nắng cháy chiếu làn da Ngọc Trinh"... khiến giới trẻ thích thú.

Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày ra mắt, nhiều người đã phát hiện ra phần nhạc của Đắng lòng thanh niên giống hệt ca khúc ​​Bailando của nam ca sĩ người Tây Ban Nha Enrique Iglesias, vừa phát hành nhân dịp World Cup 2014. Sự tương đồng về beat nhạc và cách thể hiện khiến Only C bị chỉ trích là đạo nhạc.

Trước phản ứng gay gắt của khán giả, tác giả Anh không đòi quà thẳng thắn thừa nhận anh đã viết ca khúc Đắng lòng thanh niên dựa trên beat của hit Bailando. Only C giải thích, anh sáng tác lời Việt cho ca khúc này nhằm phục vụ nhu cầu giải trí, mang lại những phút giây thư giãn, vui vẻ cho mọi người.

''Tôi không muốn chối bỏ việc mình mượn beat của Bailando nhưng đã xử lý một cách sáng tạo. Trên nền nhạc ca khúc gốc của Enrique Iglesias, tôi đã phát triển, viết thêm giai điệu cùng ca từ mới hoàn toàn. Với tinh thần thể thao và dựa theo trào lưu đang 'hot' trong xã hội, tôi nghĩ mọi người sẽ thưởng thức ca khúc trên tinh thần giải trí, vui vẻ khi có dịp tụ tập với nhau, nhất là trong thời điểm những ngày qua không khí World Cup rất sôi động", Only C giải thích.

Nam ca sĩ cũng bức xúc khi bị cho là copy nhạc của người khác. "Tôi đã làm ra rất nhiều hit, giúp các ca sĩ trẻ tại Việt Nam như Miu Lê, Khổng Tú Quỳnh, Minh Hằng, Wanbi Tuấn Anh, nhóm 365... tìm được chỗ đứng trong làng nhạc. Tôi buồn vì nhiều người luôn tìm cách 'dìm hàng', phủ nhận nỗ lực của các nghệ sĩ trong nước", anh nói.

Trước Only C, ca sĩ Sơn Tùng M-TP cũng từng bị "ném đá" vì mượn beat nhạc Hàn, sáng tác ca khúc Em của ngày hôm qua. Dù các tác giả Việt đều có những giải thích riêng song khán giả vẫn phản đối gay gắt việc vô tư vay mượn beat từ nhạc nước ngoài để sáng tác ca khúc mang tên mình. Tuy nhiên cũng có một số người ủng hộ Only C và cho rằng ca khúc của anh mang tính thời sự, giải trí là chính chứ không để thi thố, tham dự các chương trình âm nhạc nên có thể châm chước, không phán xét khắt khe.

Nghe ca khúc "Đắng lòng thanh niên" của Only C và Avatar Boys:

Ca khúc "Bailando" của Enrique Iglesias:

