T-Ara mặc đồng phục nữ sinh biểu diễn tại TP HCM

Đặc biệt, chương trình còn có 5 giải thưởng do V Live bình chọn gồm Best V MC (MC xuất sắc) thuộc về Lương Mạnh Hải; Best Variety (Ngôi sao giải trí) dành cho nhóm Monstar; Best Interaction (Ngôi sao tương tác được yêu thích nhất) thuộc về Tóc Tiên; Best Hot V Trend (Ngôi sao xu hướng được yêu thích nhất) thuộc về Slim V và Best Performance (Màn trình diễn ấn tượng nhất) thuộc về Noo Phước Thịnh.