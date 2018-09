Suni Hạ Linh song ca cùng rapper người Hàn Quốc

Nữ ca sĩ xinh đẹp thể hiện những bản hit dưới sự hỗ trợ đọc rap của Basick, cả hai kết hợp nhuần nhuyễn, ăn ý dù chỉ mới tập luyện trong thời gian ngắn.

Tham gia chương trình MStory cùng MC Minh xù trên sóng trực tiếp V Việt Nam của V Live vào tối ngày 17/4, Suni có cơ hội đứng chung trên sân khấu với rapper nổi tiếng người Hàn Quốc - Basick. Ca hai thể hiện ca khúc Em đã biết bằng tiếng Việt với phần đọc rap của Basick và Say yes bằng tiếng Hàn. Dù mới chỉ tập cùng nhau trước khi lên sóng vài phút nhưng cặp đôi trình diễn khá ăn ý.

Rapper người Hàn Quốc và nữ ca sĩ Suni Hạ Linh thể hiện Em đã biết và Say yes bằng tiếng Hàn.

Đây là lần thứ hai rapper nổi tiếng - Basick tới ''dải đất hình chữ S'' và anh vui mừng khi luôn nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các bạn trẻ Việt Nam. Rapper cho biết bản thân biết Suni từ trước bởi cô từng tham gia cuộc thi do công ty anh tổ chức và từng xem bài hát, MV của nữ ca sĩ xinh đẹp. Khi được hỏi rapper ấn tượng nhất điểm nào trên gương mặt của nữ ca sĩ. Anh cho biết đó là đôi mắt vì ''trông nó buồn''.

Đáp lại sự yêu mến và lời khen của rapper người Hàn Quốc, Suni Hạ Linh chia sẻ cô cũng thường theo dõi Basick trình diễn trên sân khấu. Vì vậy, cô cảm thấy rất hạnh phúc khi được biểu diễn chung với anh. Nữ ca sĩ xinh đẹp hy vọng trong những sản phẩm âm nhạc sắp tới của mình, cô sẽ có dịp hợp tác cùng Basick.

Suni Hạ Linh vui vẻ chia sẻ về cuộc sống cũng như công việc hiện tại.

Bên cạnh màn trình diễn cùng rapper Basick, Suni Hạ Linh còn chia sẻ về cơ duyên tới với nghệ thuật. Giọng ca Say yes cho biết ca khúc đầu tiên mình nghe là của Đan Trường và Cẩm Ly. Đây cũng là cặp ca sĩ cô yêu thích và thần tượng. Sau đó, cô nghe nhạc tiếng Anh của nhóm M2M và hát theo dù không hiểu ý nghĩa của bài hát. Trước khi trở thành ca sĩ được các bạn trẻ yêu mến, nữ ca sĩ từng làm dancer và biểu diễn trên nhiều sân khấu. Lần đầu tiên Suni trình diễn trên sân khấu với vai trò ca sĩ là tại một quán cà phê nhỏ với cát-xê 250.000 đồng.

Người đẹp cho biết thêm khi mới chuyển hướng sang làm nghệ sĩ, bản thân tham gia không ít cuộc thi ở Việt Nam và quốc tế, trong đó có ba cuộc thi tại Hàn Quốc. ''Những cuộc thi ở Hàn khá căng thẳng, em phải sống trong môi trường khép kín, từ sáng tới tối đầu óc chỉ nghĩ tới thi, nhịp độ làm việc bên đó rất nhanh. Em vừa thi xong, chưa kịp nghỉ ngơi, đã phải nghĩ bài tiếp theo, sáng sớm phải giao bài. Sau đó, suy nghĩ ý tưởng cho bài, tập luyện cả tuần rồi quay, chuẩn bị trang phục và cuối cùng là thi'', nữ ca sĩ chia sẻ những khó khăn khi tham dự các cuộc thi tại xứ sở kim chi.

Dù vất vả và áp lực nhưng mỗi cuộc thi lại đem đến cho Hạ Linh những trải nghiệm và bài học quý báu. Cô còn nhớ có một người bạn nước ngoài từng nhận xét ''Suni có ngoại hình, giọng hát, vũ đạo đều ổn nhưng chưa có màu sắc riêng". Nhờ lời góp ý thẳng thắn đó, cô dành rất nhiều thời gian để đi tìm màu sắc riêng cho mình. Tuy nhiên, giọng ca Thời học sinh thừa nhận là ''fan ruột'' của K-pop, bản thân nghe nhiều ca khúc, yêu thích văn hóa, ca sĩ Hàn nên phong cách biểu diễn, trang điểm, làm tóc, thời trang cũng bị ảnh hưởng. Cô thấy tự nhiên và thoải mái khi hát hay theo đuổi phong cách Hàn.

Từ trái sang phải: Rapper Basick, Suni Hạ Linh và MC Minh xù chụp ảnh lưu niệm trong hậu trường.

Năm vừa qua, Suni Hạ Linh rất vui và hạnh phúc khi cho ra đời single đầu tay. Đây là bước đi đầu tiên và quan trọng trong sự nghiệp của nữ ca sĩ vì trước đó, cô tốn khá nhiều thời gian loay hoay với nghề. Cô thấy mình may mắn khi nhận được tình cảm của khán giả. Ngoài ra, giọng ca Em đã biết cũng được trải nghiệm những điều mới lạ khi làm ca sĩ và nhận được nhiều giải thưởng.

Suni Hạ Linh bật mí về dự định trong năm nay. Nữ ca sĩ xinh đẹp cho biết sắp ra mắt single mới và một album để đánh dấu sự nghiệp của mình cũng như dành tặng các fan. Đặc biệt, cô sẽ lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, thử sức với vai trò diễn viên trong một bộ phim ngắn đóng cùngnam ca sĩ Isaac. Bộ phim được quay ở Hàn Quốc. Hiện tại, cô đang rất hồi hộp và lo lắng vì chưa biết bản thân sẽ như thế nào khi lên phim.

Cũng trong chương trình, khi MC Minh xù đề cập đến chuyện tình cảm, Suni Hạ Linh cho biết hiện tại, cô chưa có người yêu và cũng chưa bao giờ được chàng trai nào quỳ gối tỏ tình. Cô thừa nhận bản thân là một người hay lo lắng, sợ sự cô đơn. Và những lúc như vậy, cô thường nghĩ tới gia đình, bạn bè thân thiết hoặc nghe những bản nhạc buồn.

V Live app là ứng dụng cho phép người dùng theo dõi và tương tác với các ngôi sao nổi tiếng qua video truyền hình trực tiếp (livestream). Hiện có hơn 300 nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc gia nhập V Live như Big Bang, BTS, TWICE, T-ARA, NCT, GOT7, Seventeen… Nhiều nghệ sĩ Việt cũng tham gia kênh giải trí này như Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Sơn Tùng M-TP, Gil Lê, Đông Nhi, Kelvin Khánh, Khởi My, Trương Quỳnh Anh, Quỳnh Anh Shyn, Salim, The Wings...

Thu Ngân