ST nhóm 365 bị loại khỏi 'Thử thách cùng bước nhảy'

Là gương mặt nổi bật tại cuộc thi 'So you think you can dance' (Thử thách cùng bước nhảy) mùa thứ 3, ST luôn được khán giả quan tâm trong mỗi tập phát sóng. Fans của nhóm 365 đều mong thần tượng gặt hái kết quả tốt. Tuy nhiên, anh đã không gặp may mắn khi bị loại trong tập 6, phát sóng tối qua (11/10).