Soobin không dám hôn MLee trước mặt Cường Seven

Soobin Hoàng Sơn được nhiều người yêu cầu hôn MLee trong buổi họp báo nhưng anh nhất quyết từ chối vì ngại sự có mặt của bạn trai cô. Cường Seven chia sẻ, anh không thích người yêu thân mật với chàng trai khác nhưng cùng làm nghệ thuật nên thông cảm cho công việc của MLee. Trước 'Từng ngày em mơ về anh', MLee từng ra các MV 'Chưa bao giờ em được yêu', 'I can do', 'I like you'... đầu tư kỹ càng về âm nhạc và hình ảnh. Lần này, ca sĩ kiêm rapper cùng ê kíp 10 người dành 3 ngày đến đảo Koh Rong Salem của Campuchia thực hiện MV lãng mạn quay bên bờ biển. Cô chi hơn 200 triệu đồng cho sản phẩm mới, được dựng như một bộ phim ngắn.