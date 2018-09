Soobin Hoàng Sơn hát 'Một nhà' phiên bản mới

Suni Hạ Linh "đốt cháy" sân khấu với ca khúc Say Yes. Đây là sản phẩm âm nhạc thứ hai của nữ ca sĩ sau bản hit đình đám Em đã biết vào đầu năm nay. Cô thừa nhận bản thân nghe nhiều nhạc Hàn và thần tượng diva Mỹ - Beyonce nên phong cách ít nhiều bị ảnh hưởng. Suni từng tốt nghiệp cử nhân ngành tài chính tiền tệ ở Đại học Victoria ở Wellington - New Zeland và làm nhân viên ngân hàng nhưng vì đam mê với nghệ thuật nên cô đã từ bỏ tất cả để đến với ánh đèn sân khấu.