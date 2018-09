Sonic áp đảo dẫn đầu Nhóc tỳ của năm

Con trai Kim Hiền là ứng viên có được lượng phiếu nhiều nhất trong các nhân vật được đề cử Ngôi sao của năm.

So với những ngày đầu tiên của cuộc đua tin nhắn, vị trí dẫn đầu tại 6 hạng mục Ngôi sao của năm 2013 không có sự thay đổi đáng kể. Những cái tên quen thuộc gồm Á hậu Trương Thị May, cặp đôi Ông Cao Thắng - Đông Nhi, Hoa hậu Hương Giang, bé Sonic, ca sĩ Đan Trường đều giữ vững sự ổn định về lượng bình chọn của khán giả. Nếu không tăng tốc trong cuộc đua về vote trong tuần thứ hai của chương trình, các ứng viên khác ít có cơ hội vượt lên để tiếm ngôi của những nhân vật này.

Vào năm ngoái, hạng mục Mỹ nhân của năm chiếm tỷ lệ tin nhắn cao nhất tại giải thưởng của báo điện tử Ngoisao.net, nhưng năm nay, hạng mục Nhóc tỳ của năm lại nổi bật hơn cả. Ngay từ khi ban tổ chức chính thức mở hệ thống bình chọn, bé Sonic, con trai Kim Hiền đã được đông đảo công chúng thể hiện sự yêu mến bằng những tin nhắn. Cậu bé chỉ chịu thua bé Bella (con gái ca sĩ Phạm Quỳnh Anh) trong ngày đầu tiên, còn những ngày kế tiếp, số phiếu của Sonic tăng với tốc độ chóng mặt. Tính đến 8h sáng ngày 22/11, Sonic đã sở hữu hơn 7.500 vote, áp đảo 4 ứng viên còn lại ở mục Nhóc tỳ của năm, thậm chí vượt xa số phiếu của tất cả các nhân vật khác tham gia Ngôi sao của năm 2013. Xếp sau Sonic lần lượt là Bella (con trai Phạm Quỳnh Anh), Rio - Cherry (con Lý Hải), Jacky Minh Trí (con trai Thụy Anh) và Anna (con gái Vũ Thu Phương).

Kim Hiền cho biết, cô chỉ vận động người thân và fan bình chọn trên trang Facebook cá nhân, chứ không hề có sự "ăn thua" với giải thưởng. Bạn trai cô cũng nhiệt tình nhờ bạn bè ủng hộ Sonic. Anh còn làm một video hình ảnh hai mẹ con Kim Hiền - Sonic với lời nhắn nhủ khán giả hãy gửi tin nhắn cho cậu bé 7 tuổi. Nữ diễn viên cười nói rằng, nếu chiến thắng hạng mục Nhóc tỳ của năm, cô và Sonic sẽ rất hạnh phúc. Cô coi đây là một món quà tinh thần tặng cho Sonic bởi cậu bé đã rất ngoan ngoãn nghe lời và đạt thành tích cao trong học tập.

Đan Trường dẫn đầu cả hai hạng mục "Mỹ năm" và "Đám cưới".

Ngoài Sonic, nhân vật đang được công chúng quan tâm tại Ngôi sao của năm 2013 là ca sĩ Đan Trường. Anh là một trong số ít các ca sĩ của Việt Nam duy trì được hoạt động Fanclub thường xuyên và rộng khắp tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước với số lượng "khủng". Nhờ lượng người hâm mộ này, Đan Trường đã dẫn đầu cả hai hạng mục Mỹ nam của năm (744 phiếu) và Đám cưới của năm (583 phiếu). Anh bỏ xa tất cả những gương mặt còn lại. Nếu duy trì được phong độ này, rất có thể, anh Bo sẽ ẵm cả hai danh hiệu tại lễ trao giải chương trình vào ngày 12/12 tới tại TP HCM.

Trương Thị May ngày càng được công chúng yêu mến.

Ở hạng mục Mỹ nhân của năm, trong ngày thứ 4 của cuộc bình chọn, Á hậu Trương Thị May đã có cú lội ngược dòng, đẩy siêu mẫu Thanh Hằng xuống thứ hai. Số phiếu của cô vẫn nhích lên trong từng ngày và hiện tại đã có hơn 2.200 phiếu. Việc Trương Thị May nhận được nhiều tin nhắn như vậy không có gì đáng ngạc nhiên bởi thời điểm cuối năm, cô để lại những ấn tượng đẹp khi trở thành đại diện của Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2013. Xếp sau Trương Thị May lần lượt là các người đẹp Thanh Hằng, Minh Hằng, Mỹ Tâm và Ngô Thanh Vân.

Thứ tự xếp hạng có sự thay đổi nhỏ tại bảng đề cử Cặp đôi của năm. Vị trí dẫn đầu và thứ hai vẫn là Ông Cao Thắng - Đông Nhi, Lý Hải - Minh Hà, riêng cặp Tiến Đạt - Hari Won từ xếp thứ tư đã tăng lên một bậc, đứng thứ ba với 232 phiếu. Trong những ngày đầu, rapper Tiến Đạt và bạn gái Hàn Quốc còn thua xa cặp Ngô Kiến Huy - Khổng Tú Quỳnh về số lượng vote. Tuy nhiên, thời gian này, họ đã bắt đầu đẩy nhanh tốc độ tin nhắn. Đứng vị trí cuối bảng ở hạng mục này là vợ chồng Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang.

Hoa hậu Hương Giang đã có cú lội ngược dòng để vươn lên vị trí dẫn đầu.

Không ổn định như giải Cặp đôi của năm, hạng mục Bà mẹ của năm lại có sự xáo trộn đáng kể. Nếu Thủy Tiên áp đảo các "đối thủ" trong ngày đầu thì kết thúc tuần 1, Hoa hậu Hương Giang vươn lên tiếm ngôi với 277 phiếu. Cô đã có cuộc rượt đuổi thành công bởi trước đó, cô chỉ đứng vị trí thứ ba trong bảng bình chọn. Tuy nhiên, nếu Hương Giang không tiếp tục vận động fan ủng hộ thì Ốc Thanh Vân và Thúy Vinh sẽ nhanh chóng "vượt mặt". Hiện tại, cả hai đều sở hữu lượng vote lần lượt là 257 và 235. Trong tuần thứ hai bình chọn, rất có thể, Ốc Thanh Vân hoặc Thúy Vinh sẽ đuổi kịp Hoa hậu Hương Giang. Đứng hai vị trí cuối cùng ở hạng mục này là Thủy Tiên và Vũ Thu Phương.

Vị trí dẫn đầu ở 6 hạng mục Mỹ nhân của năm, Cặp đôi của năm, Nhóc tỳ của năm, Mỹ nam của năm và Đám cưới của năm hứa hẹn sẽ còn nhiều sự thay đổi trong tuần này khi thời gian bình chọn Ngôi sao của năm 2013 kéo dài đến 19h ngày 12/12. Các độc giả vẫn có cơ hội để chứng tỏ tình cảm của mình dành cho các nghệ sĩ bằng cách nhắn tin bình chọn cho họ. Độc giả truy cập vào địa chỉ https://ngoisao.net/tin-tuc/ngoi-sao-cua-nam/ để biết được mã số của nhân vật mà mình yêu thích và soạn tin nhắn gửi tới tổng đài 8300 và 8700. Ví dụ, Sonic có mã số 19, độc giả soạn tin: 19 gửi 8300 hoặc 8700. Mỗi tin nhắn gửi tới tổng đài 8300 có giá 2.000 đồng, tương đương với 1 phiếu và tin nhắn gửi tới tổng đài 8700 có giá 15.000 đồng, tương đương 10 phiếu.

Danh sách người chiến thắng sẽ được công bố vào Đêm vinh danh Ngôi Sao của năm 2013, diễn ra vào 19h ngày 12/12 tại khách sạn Pullman TP HCM. Kết quả giải thưởng sẽ căn cứ trên số lượng bình chọn qua tin nhắn của độc giả (30%), đánh giá của ban giám khảo (40%) và đánh giá trực tiếp của 100 nghệ sĩ, nhà thiết kế, stylist, chuyên gia trang điểm, làm tóc ngay tại đêm trao giải (30%).

