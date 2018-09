Sơn Tùng từng đập phá đồ đạc để giải toả nỗi buồn

Ca sĩ 21 tuổi tiết lộ, khi bị chê bai, anh buồn đến mức nhốt mình trong phòng và đấm tay vào tường.

Sáng 6/1, Sơn Tùng có buổi gặp gỡ với báo giới Hà Nội nhân dịp thực hiện liveshow M-TP Ambition - Chuyến bay đầu tiên vào ngày 9/1 tại sân vận động Hàng Đẫy. Giọng ca Chắc ai đó sẽ về không né tránh mà cởi mở trải lòng về con đường nghệ thuật và những thị phi anh phải đối mặt từ khi bước chân vào làng ca hát chuyên nghiệp.

Sơn Tùng tâm sự, trước khi nổi tiếng, anh có cuộc sống rất yên bình ở quê nhà Thái Bình. Nhưng từl úc vào Sài Gòn lập nghiệp và bắt đầu được chú ý với hai ca khúc Cơn mưa ngang qua, Em của ngày hôm qua... anh trở thành nhân vật được báo chí mổ xẻ theo cả hai hướng khen, chê. Sơn Tùng nhớ lại, anh từng rất thăng hoa, sung sướng vì những bài hát mình viết được khán giả đón nhận. Thế rồi, khi một số bài báo chê bai thậm tệ, anh rơi vào tâm trạng hoảng sợ. "Thời điểm đó, tôi ở nhà của một người dì. Tôi nhốt mình trong phòng đấm tay vào tường, phá đồ để giải tỏa. Có lúc, tôi muốn lên mạng cãi nhau tay đôi. Nhưng dường như trong người tôi có ai đó kéo lại. Bây giờ mỗi khi bị chê, tôi buồn nhưng không đập phá mà viết nhạc để nói lên suy nghĩ của mình. Thực sự, tôi không hiểu vì sao thị phi luôn đến với mình. Tôi đã tự hỏi bản thân nhiều lần nhưng không tìm được câu trả lời. Hiện tại, tôi chấp nhận thị phi, nhưng thay vì suy nghĩ đến nó, tôi dành thời gian làm nhạc".

Sơn Tùng thẳng thắn nói về những scandal anh gặp từ khi bước chân vào showbiz.

Tâm trạng nặng nề của Sơn Tùng về những scandal được anh gửi gắm vào ca khúc Remember me. Trong liveshow tại ở sân vận động Phú Thọ, anh đã lần đầu giới thiệu nhạc phẩm này đến hơn 10.000 khán giả. Trước thắc mắc về phần rap có những câu trách móc dư luận, anh nói: "Tôi biết sẽ có người không thích, thậm chí không thèm nghe bài này. Nhưng nó là tất cả những cảm xúc mà tôi, gia đình đã trải qua. Tôi chỉ muốn cho mọi người hiểu rõ về tâm trạng của tôi trong giai đoạn khó khăn ấy. Lúc diễn xong, tôi cũng không nhớ mình diễn thế nào, chỉ thấy đôi vai nhẹ hơn, bởi những gì muốn nói đã trút được ra rồi".

Ngoài Remember me, ca sĩ gốc Thái Bình từng bị cộng động mạng soi mói về phần rap Em của ngày hôm qua trên sân khấu chung kết The Voice 2015. Đoạn rap có một số câu chữ nhạy cảm khiến khán giả cho rằng, Sơn Tùng quá ngông và ngạo mạn :"Lãng tử hào hoa/ It’s me, Sơn Tùng/ Cái tên được săn lùng với phong cách điên khùng/ Lấy bút làm khẩu súng/ Nét mực và nòng súng khai hỏa cất cánh dứt bỏ mọi xiềng xích không nao núng/ Xoáy vào trong tâm anh tỏa sáng như sao trời/ Ở trên đây cười nhếch mép luôn rạng ngời/ Đừng bám đuôi không thôi sẽ bị đánh tơi bời". Giải thích về điều này, Sơn Tùng cho biết, anh viết đoạn rap theo cảm hứng và không hề đặt nặng ý nghĩa của nó. Anh khẳng định, mình không cao ngạo vì biết bản thân là ai.

Anh học cách chấp nhận việc thị phi vây quanh mình.

Xoay quanh những ồn ào gần đây, đặc biệt là việc bị soi chiếc áo choàng lông màu đỏ giống G-Dragon trong liveshow tại TP HCM, Sơn Tùng phản pháo rằng, anh không hiểu vì sao mọi người lại chê bộ đồ này. Đây là sản phẩm của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Anh rất thích trang phục này vì nó 'khác người'. Anh không quan tâm đến sự phản hồi tiêu cực của dư luận bởi cái tên anh vốn gắn liền với ồn ào. 'Chỉ cần tôi thoải mãn được bản thân, vậy là đủ", anh nói.

Cởi mở trả lời về sự nghiệp ca hát nhưng khi đề cập đến tin đồn tình cảm với ca sĩ Thiều Bảo Trâm, Sơn Tùng từ chối khéo bởi hiện tại, anh chỉ muốn tập trung vào âm nhạc.

Vì muốn khán giả miền Bắc được thỏa mãn khi đến xem liveshow M-TP Ambition - Chuyến bay đầu tiên, giọng ca Chắc ai đó sẽ về và ê kíp quyết định thay đổi 50% nhạc đệm cho phần EDM, đồng thời đầu tư 100% trang phục mới. Kịch bản chương trình cũng có sự thay đổi so với show diễn ở TP HCM với các khách mời biểu diễn như ca sĩ Thu Phương, nhạc sĩ Phương Uyên, LK.

Ông bầu Quang Huy (phải) luôn muốn bảo vệ Sơn Tùng trước búa rìu dư luận vì trân trọng tài năng của anh.

Sát cánh bên Sơn Tùng trong suốt buổi gặp gỡ truyền thông, ông bầu Quang Huy dành rất nhiều lời động viên cho anh. Ông xã Phạm Quỳnh Anh kể, lần đầu nhìn thấy Sơn Tùng biểu diễn trong buổi offline sau khi đóng máy phim Chàng trai năm ấy, anh đã bị thu hút bởi những cử chỉ, động tác trên sân khấu của ca sĩ Thái Bình. Với kinh nghiệm của người làm nghề, anh nhận thấy ở Sơn Tùng có bản năng nghệ sĩ rất lớn và sân khấu offline với 300 khán giả là quá chật chội so với năng lượng của Sơn Tùng.

Sau khi hợp tác cùng nhau, Quang Huy có một nguyên tắc làm việc là tôn trọng nghệ sĩ: "Tôi chưa bao giờ đặt giới hạn cho cho Tùng vì cậu ấy quá bản năng và đa cực. Tôi cũng không nhắc Tùng nên làm thế này để không bị dư luận soi mói. Nếu làm như thế, Tùng sẽ mất đi sự tinh túy. 15 năm bầu show, tôi chưa bao giờ gọi nghệ sĩ nào là 'gà' vì nó sẽ làm tổn thương họ. Điều Tùng sản sinh hàng ngày cho tôi là năng lượng và những khoảnh khắc lạ, khác người. Trách nhiệm của tôi là bảo vệ khoảnh khắc đó. Điều đáng quý nhất ở cậu bé 21 tuổi này là nguồn cảm hứng". Cũng vì lý do này, ông bầu Quang Huy không để Sơn Tùng chạy show với tần suất dày đặc. Mỗi tháng, anh chỉ nhận một vài chương trình để Sơn Tùng va chạm, trải nghiệm mà vẫn giữ được cảm xúc, sự hào hứng mỗi lần đứng trên sân khấu. Việc tiết chế đó cũng là mục đích của Quang Huy để nam ca sĩ dồn tâm huyết cho liveshow đầu tiên trong cuộc đời.

Nói về những thị phi của Sơn Tùng, ông xã Phạm Quỳnh Anh cho rằng, dù có giải thích thì dư luận vẫn không thay đổi suy nghĩ về chàng trai Thái Bình. Anh cho rằng, nam ca sĩ là người may mắn vì được tô rèn bản lĩnh từ sớm. "Tùng đang học cách chịu đựng trước quá nhiều sự ác ý đang chĩa vào mình. 5 năm nữa, chắc chắn Tùng sẽ là nhân vật 'nguy hiểm' lắm, có khi còn làm bầu sô cho tôi ấy chứ'.

