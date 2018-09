Sơn Tùng tham gia Đêm hội Chân dài 9

Nam ca sĩ là một trong hai giọng ca chính biểu diễn trong sự kiện quy tụ nhiều nhân vật nổi tiếng của showbiz Việt.

Sau 8 năm liền tổ chức thành công, ông bầu Vũ Khắc Tiệp và ê kíp tiếp tục thực hiện Đêm hội Chân dài 9 tại TP HCM. Lần này, ca sĩ khách mời góp mặt trên sân khấu là Sơn Tùng M-TP. Giọng ca Em của ngày hôm qua là một trong hai ca sĩ chính hát trong chương trình. Sơn Tùng sẽ thể hiện những ca khúc hit với phong cách độc đáo, hấp dẫn.

Ca sĩ Sơn Tùng M-TP.

Đại diện ban tổ chức chương trình, ông Vũ Khắc Tiệp tiết lộ, sự kiện năm nay được đầu tư hoành tráng với sân khấu hiện đại, đẹp mắt. Năm ngoái, Đêm hội Chân dài 8 từng khiến nhiều người ấn tượng với không gian được thiết kế lung linh như một dải ngân hà.

Đêm hội Chân dài 9 dự kiến có sự tham dự của dàn sao "khủng" gồm các nghệ sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước tham dự. Ban tổ chức tiết lộ vài ngày tới sẽ công bố tên một ngôi sao quốc tế đình đám dự chương trình năm nay.

"Hiện tại chúng tôi đang triển khai những công đoạn cuối. Thảm đỏ và sân khấu năm nay đều được đầu tư hơn mọi năm. Ngoài những cái tên đình đám của showbiz Việt, chương trình còn có sự xuất hiện của một số siêu mẫu, Hoa hậu các nước bạn", ông bầu Vũ Khắc Tiệp nói.

Ngọc Trinh cùng dàn mẫu chuẩn bị váy áo, thục hiện hình ảnh quảng bá Đêm hội Chân dài 9.

Đêm hội Chân dài 9 với chủ đề New Era - Kỷ Nguyên Mới diễn ra vào giữa tháng 5. Chương trình do đạo diễn Phạm Hoàng Nam chỉ đạo thực hiện, âm nhạc do nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đảm nhiệm.

>> Xem video Ngọc Trinh và dàn mẫu chuẩn bị cho Đêm hội Chân dài 9

Hương Giang

Ảnh, clip: Khoa Nguyễn DK