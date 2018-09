Sơn Tùng M-TP vất vả đối mặt với thị phi ở tuổi 20

Nam ca sĩ sớm nổi tiếng và rồi liên tiếp gặp phải scandal.

Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1994, lớn lên tại Thái Bình. Từ năm lớp 12, Sơn Tùng đã yêu thích sáng tác. Ca khúc đầu tiên anh tự viết và ghi âm, sau đó tung lên mạng vào năm 2011 là Cơn mưa ngang qua.

Năm 2012, Sơn Tùng thi vào Nhạc viện TP HCM và đậu thủ khoa. Từ đó, anh được nhạc sĩ Huy Tuấn đỡ đầu, chính thức được biết đến với nghệ danh Sơn Tùng M-TP. Theo nam ca sĩ, M-TP có nghĩa là Music, Tài năng và Phong cách.

Nhờ ngoại hình sáng, phong cách biểu diễn thu hút và âm nhạc hiện đại, Sơn Tùng M-TP nhanh chóng khẳng định được tên tuổi trong làng nhạc trẻ. Trong năm 2012, anh tạo nên "cơn sóng" với hit Cơn mưa ngang qua, sau hai lần biểu diễn tại Bài hát yêu thích và Vietnam Idol (xem video). Năm 2013, cái tên Sơn Tùng M-TP không quá rầm rộ, dù anh vẫn có bài hit Nắng ấm xa dần. Giữa năm 2014, khi Sơn Tùng trở lại Bài hát yêu thích và Vietnam Idol với ca khúc Em của ngày hôm qua, anh bất ngờ trở thành tâm điểm nhờ màn trình diễn cực kỳ thu hút (xem video). Chỉ sau lần xuất hiện này, Sơn Tùng tạo nên "cơn sốt" khắp Việt Nam. Trên mạng xã hội, đông đảo người hâm mộ chia sẻ ca khúc của nam ca sĩ cùng nhiều lời khen ngợi.

Khi tên tuổi "nổi như cồn" cũng là lúc Sơn Tùng M-TP phải đối mặt với rất nhiều thị phi. Ban đầu, anh bị chỉ trích nhái phong cách, hình ảnh của các nghệ sĩ Hàn Quốc, đặc biệt là G-Dragon. Tiếp đó, khi Hoài Lâm có màn hoá trang thành Sơn Tùng M-TP và hát rất thành công Em của ngày hôm qua trong chương trình Gương mặt thân quen, khán giả "sôi sục" so sánh con trai nuôi Hoài Linh với "bản chính". Sơn Tùng vô tình bị "phanh phui" từng chút một về lý lịch lẫn quá trình sáng tác, biểu diễn.

Từ đây, các bài hát của Sơn Tùng lọt vào "tầm ngắm" của khán giả, khi toàn bộ hit như Cơn mưa ngang qua, Nắng ấm xa dần, Em đừng đi, Em của ngày hôm qua... đều bị nghi đạo nhạc. Tuy nhiên, sau đó anh được "giải oan", rằng chỉ "mượn beat" của nước ngoài để sáng tác chứ không sao chép toàn bộ giai điệu của ca khúc. Sự việc tạm lắng xuống, Sơn Tùng tranh thủ chạy show khi tên tuổi đang rất hot với Em của ngày hôm qua. Song, anh liên tục bị tố bỏ show, huỷ show không lý do.

Khi hình ảnh và tên tuổi có nguy cơ đi xuống theo chiều hướng xấu, Sơn Tùng được đạo diễn Quang Huy mời đóng vai nam chính trong phim điện ảnh đầu tay Chàng trai năm ấy. Thời điểm phim chuẩn bị ra rạp hồi tháng 11, bất ngờ bị hoãn chiếu vì lý do ca khúc Chắc ai đó sẽ về mà Sơn Tùng sáng tác, thể hiện trong phim (nghe ca khúc) bị nghi đạo Because I miss you của ca sĩ Jung Yong Hwa, Hàn Quốc.

Ê kíp phim đã mất hơn một tháng để làm việc với phía Hàn Quốc và được xác nhận, Sơn Tùng không đạo nhạc. Vì vậy, Cục Nghệ thuật Biểu diễn Việt Nam cho biết, không có cơ sở cấm phổ biến ca khúc này. Mới đây, Bộ Văn hoá Thể Thao Du lịch kết luận, Chắc ai đó sẽ về bị ảnh hưởng từ ca khúc của Hàn về hoà âm, chỉ cần sửa beat sẽ được lưu hành. Sáng 8/12, ê kíp thực hiện phim Chàng trai năm ấy tuyên bố, phim chính thức ra rạp từ 31/12 sau thời gian lao đao vì scandal.

Trong thời gian đối mặt với nhiều scandal, Sơn Tùng còn bị công ty quản lý chỉ trích, ra văn bản gửi đến các đơn vị truyền thông cấm diễn 6 tháng vì vi phạm hợp đồng. Cùng thời điểm, hàng loạt giải thưởng có tên anh trong đề cử đều gây tranh cãi, đặc biệt là giải thưởng Làn Sóng Xanh đã thẳng tay loại Sơn Tùng M-TP vì dính quá nhiều scandal.

Dù liên tiếp vướng phải lùm xùm, cái tên Sơn Tùng M-TP chưa bao giờ hết hot với khán giả. Anh được xem là một trong những ca sĩ trẻ được yêu thích và có sức ảnh hưởng nhất hiện nay. Fan club của Sơn Tùng có lượng thành viên rất đông đảo, sẵn sàng đồng hành với anh trong tất cả các chương trình ca nhạc cũng như giải thưởng quan trọng.

Mới đây, độc giả và Hội đồng nghệ thuật đã đề cử Sơn Tùng M-TP vào hạng mục Mỹ nam của năm, trong khuôn khổ giải thưởng Ngôi sao của năm 2014 do báo điện tử Ngoisao.net tổ chức. Trưởng ban tổ chức chia sẻ, đây cũng là điều những người thực hiện chương trình băn khoăn nhất. Tuy nhiên, sau khi bàn bạc, ban tổ chức quyết định vẫn để tên Sơn Tùng trong đề cử. Bởi, ban tổ chức mong muốn mọi người có cái nhìn thoáng hơn, "đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại". Ngoài ra, ban tổ chức cũng tôn trọng quyết định của độc giả và hội đồng giám khảo khi bầu cho giọng ca Em của ngày hôm qua.

