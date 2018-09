Sơn Tùng M-TP: 'Tôi chỉ yêu khi ngoài 30 tuổi'

V Live app là ứng dụng cho phép người dùng theo dõi và tương tác với các ngôi sao nổi tiếng qua video truyền hình trực tiếp (livestream). Hiện có hơn 300 nghệ sĩ hàng đầu Hàn Quốc gia nhập V Live như Big Bang, BTS, TWICE, T-ARA, NCT, GOT7, Seventeen… Nhiều nghệ sĩ Việt cũng tham gia kênh giải trí này như Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Sơn Tùng M-TP, Gil Lê, Đông Nhi, Kelvin Khánh, Khởi My, Trương Quỳnh Anh, Quỳnh Anh Shyn, Salim, The Wings... Cài đặt ứng dụng xem V Live dành cho iOS tại đây , cho Android tại đây . Ngoài ra, tính năng "Fan" mới được cập nhật, các bạn có thể đăng tải bài viết, hình ảnh, chia sẻ thông tin và tâm sự với nhau ngay trên chính kênh của thần tượng.