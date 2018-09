Sơn Tùng M-TP: 'Ở nhà có lúc tôi cũng như thằng điên'

Nam ca sĩ kể về những góc khuất và biến cố xảy đến với bản thân trong 5 năm đi hát.

Chiều 5/10, Sơn Tùng M-TP có buổi họp báo ra mắt tự truyện Chạm tới giấc mơ ở TP HCM. Ở tuổi 23, ca sĩ gốc Thái Bình quyết định viết sách khiến giới truyền thông rất quan tâm.

Không gian họp báo được sắp xếp thành căn phòng mơ ước của Sơn Tùng. Trong đó, có những vật dụng gắn liền với anh từ những ngày đầu làm quen với âm nhạc, như chiếc máy tính - nơi giúp anh sáng tác hit đầu tay Cơn mưa ngang qua và một số ca khúc sau đó, hay chiếc xe máy - người bạn đồng hành khi Sơn Tùng mới vào Sài Gòn. Ngoài ra còn có những chiếc cúp, ghi nhận sự cố gắng của Sơn Tùng trong nghệ thuật suốt 5 năm qua. Hay biểu tượng của M-TP Entertainment - nơi anh giữ vai trò CEO, đánh dấu bước ngoặt mới của anh.

Mở đầu buổi họp báo, Sơn Tùng thể hiện ca khúc Remember me để tặng mọi người. Sau đó, anh gửi lời xin lỗi vì đã đến trễ do trời mưa quá to.

Cuộc trò chuyện của Sơn Tùng được dẫn dắt bởi MC Tùng Leo - một người anh thân thiết. Sơn Tùng đã thẳng thắn chia sẻ những thắc mắc của MC lẫn báo giới.

Sơn Tùng ấp ủ thực hiện cuốn tự truyện hồi đầu năm 2017 và đã mất 6 tháng để hoàn tất nó cùng các cộng sự. 23 tuổi, Sơn Tùng vượt qua nhiều sóng gió suốt 5 năm vào showbiz. Hiện tại, anh chưa dám nhận là người thành công mà chỉ mới chạm được phần nào đến giấc mơ thuở nhỏ của mình. Đó là được cầm micro và hát trên sân khấu.

Sơn Tùng muốn thông qua cuốn sách này truyền cảm hứng đến các bạn trẻ, giúp họ có thêm động lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống và có những quyết định đúng đắn trước ngưỡng cửa cuộc đời. Sơn Tùng khẳng định, anh không ra tự truyện vì danh tiếng hay lợi nhuận. "5 năm của tôi có rất nhiều cung bậc cảm xúc. Tôi chỉ muốn giúp các bạn nhìn thấy đâu đó bản thân trong cuốn sách này".

Sơn Tùng không thích nói về chuyện đời tư trên báo chí và trong tự truyện.

Còn về chuyện bị cho là "chơi ngông", Sơn Tùng thẳng thắn: "Tôi luôn biết cái tôi giỏi nhất là gì, đó là âm nhạc chứ không phải viết sách. Tôi không nghĩ viết sách là chơi ngông, vì nghe hai từ này đã thấy không ăn nhập gì với nhau. Tôi mong mọi người hiểu đây không phải là cách để tôi tiếp cận đến khán giả. Tôi tiếp cận thông qua sản phẩm âm nhạc, phim ảnh, sách... chứ không phải bằng chuyện xoay quanh cuộc sống, mặc quần gì, áo gì...".

Cuốn tự truyện Chạm tới giấc mơ của Sơn Tùng gồm 3 phần. Phần 1 nói về tuổi thơ của nam ca sĩ, những năm tháng ở Thái Bình, trong vòng tay bố mẹ, bà ngoại... Phần 2, anh kể về lần đầu đặt chân đến Sài Gòn để theo đuổi con đường âm nhạc. Phần 3, Sơn Tùng giải thích chuyện quyết định mở công ty riêng để tự điều hành công việc.

Sơn Tùng cho biết, anh đã kể 100% những câu chuyện anh gặp và đối mặt trong 5 năm. Trong đó, khán giả sẽ thấy được góc khuất sau ánh hào quang của anh. Anh tự nhận, ở nhà có lúc anh cũng như... thằng điên, la hét sung sướng khi làm được điều mình thích.

Tuy nhiên, nếu ai trông chờ anh mang chuyện tình cảm vào cuốn sách này thì sẽ không có. Bởi, từ trước đến nay Sơn Tùng luôn giữ kín chuyện đời tư và anh chưa bao giờ muốn đem tình cảm ra để kể lể với khán giả.

Tự truyện của Sơn Tùng in đợt đầu 10.000 bản, đã bán hết sạch sau hai ngày. Êkíp của anh đang lên kế hoạch tái bản. Nam ca sĩ sẽ có hai buổi ký tặng cho người hâm mộ, ở Sài Gòn vào 10/10 và Hà Nội vào 20/10.

